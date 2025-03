Batosta Dumfries: ultim’ora Sky, va in Olanda!

L’esterno nerazzurro sarà uno dei tre indisponibili per la partita contro l’Udinese, causa infortunio. Ha ricevuto il permesso speciale di non fare rientro a Milano

L’Inter può finalmente confermare il ritrovamento della condizione di alcuni elementi chiave della rosa, in vista dei prossimi impegni ufficiali della stagione. Da Federico Dimarco a Matteo Darmian, passando infine per Stefan de Vrij e Nicola Zalewski.

Eppure, restando in tema presenze e assenze, Simone Inzaghi dovrà piangere per altro tempo ancora Piotr Zielinski e fare a meno anche di Lautaro Martinez per qualche altro giorno, perché reduce da un affaticamento a ridosso degli impegni internazionali con l’Argentina.

A completare il trio degli indisponibili per l’imminente sfida interna di campionato della domenica contro l’Udinese, infine, c’è Denzel Dumfries.

La distrazione accusata dall’esterno olandese al bicipite femorale della coscia sinistra nel corso della partita giocata contro l’Atalanta, prima ancora che potesse rispondere alla chiamata della Nazionale Olandese in Nations League, costringerà Simone Inzaghi ad ulteriori mosse di contenimento lungo la corsia di competenza.

La pesante assenza verrà oltretutto gestita in maniera differente dal solito, da parte dello staff medico nerazzurro. Il calciatore non presenzierà la partita neppure dalla tribuna. Ecco spiegato perché.

Ok dallo staff dell’Inter, Dumfries continuerà le cure da casa

Al fine di proseguire con le cure terapeutiche del caso, Dumfries ha ricevuto il permesso speciale da parte di restare nei Paesi Bassi. Lo ha riportato ‘Sky Sport’ nell’edizione odierna.

Dumfries non prenderà neppure parte alla gara d’andata delle due semifinali di Coppa Italia in programma con il Milan, mentre l’obiettivo ultimo sarà quello del recupero entro il termine della convocazione per la partita d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Fronte Udinese, invece, non ci figureranno i nomi di Florian Thauvin ed Alexis Sanchez fra i convocati di Kosta Runjaic. Il francese, nello specifico, avrebbe ripreso ad allenarsi in modo graduale assieme ai compagni ma non sarebbe ancora pronto a garantire prestazioni di buon livello, motivo per il cui il rientro sarebbe previsto per la settimana entrante.

Questo invece il pensiero del tecnico sullo stato di forma dell’ex centravanti nerazzurro, andato incontro ad una ricaduta: “Sì, ha avuto un altro infortunio. Dispiace molto non averlo con me per la partita contro l’Inter, ma abbiamo a disposizione altri giocatori”.