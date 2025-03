Inzaghi ha fatto il suo nome: lo vuole all’Inter al posto di Thuram

Marotta vuole blindare il bomber francese con il rinnovo, ma deve pensare a un sostituto in caso di addio. Ecco il preferito del tecnico piacentino

Simone Inzaghi è un grande estimatore di Marcus Thuram e Marcus Thuram si trova benissimo con Simone Inzaghi. Se a questo si aggiunge che il presidente Marotta vuole rinnovargli il contratto, sembra ci siano tutti gli ingredienti per una storia a lieto fine in casa Inter.

Ma la trattativa per il prolungamento è appena cominciata e bisogna capire se si troverà un punto di incontro tra l’ingaggio proposto dal club nerazzurro e le richieste dell’ex attaccante del Borussia Monchengladbach. Anche perché non mancano ricchi estimatori che non si farebbero problemi a pagare la clausola di rescissione fissata tra gli 85 e i 90 milioni di euro inserita nell’attuale contratto di Thuram.

Dal Paris Saint-Germain desideroso di riportarlo in patria ai vari Liverpool, Arsenal e Chelsea che invece puntano a fargli provare la Premier League inglese, passando per il Barcellona che però lo considera il piano B rispetto ad altri centravanti. A parte il discorso tecnico, c’è da fare quello economico: Tikus è sbarcato ad Appiano Gentile a costo zero e qualsiasi cifra incassata dalla sua cessione rappresenterebbe una totale plusvalenza. Ecco perché l’Inter ha iniziato a guardarsi intorno.

Calciomercato Inter, Inzaghi sogna Osimhen: l’affare è tutto in salita

Tanti i nomi già accostati ai nerazzurri, ma si segnala anche una clamorosa new entry per il reparto offensivo. Un nome fatto da mister Simone Inzaghi in persona alla dirigenza di Viale della Liberazione: quello di Victor Osimhen, centravanti attualmente in prestito al Galatasaray.

Un affare che si presenta come ai limiti dell’impossibile per una serie di motivi. In primo luogo, la clausola rescissoria da 75 milioni di euro posta dal Napoli nel suo contratto è valida solo per l’estero e difficilmente i partenopei sarebbero disposti a rinforzare un altro club di Serie A. In secondo luogo c’è da fare i conti con la concorrenza dei club della Premier League, in particolare del Manchester United che potrebbe offrire contropartite tecniche gradite agli azzurri come Hojlund e Zirkzee.

Inoltre, per acquistarlo, l’Inter dovrebbe reinvestire quasi tutta la somma che guadagnerebbe dalla cessione di Thuram. Da ultimo, ma non per importanza, c’è da fare i conti con lo stipendio percepito dal nazionale nigeriano che supera persino quello di capitan Lautaro Martinez e quindi non rientra nei parametri imposti dal fondo Oaktree. Piace a Inzaghi, ma Osimhen all’Inter per ora è solo un sogno.