Inzaghi trova l’accordo con un altro club: “12 milioni l’anno”

Nonostante si continui a parlare di rinnovo, il tecnico nerazzurro continua ad essere nel mirino di diversi club. E si parla di una proposta importante

Marotta si è detto tranquillo sul rinnovo di Inzaghi parlando di formalità, ma il lavoro del tecnico piacentino non sta assolutamente passando inosservato. Sono diverse le big che lo hanno messo nel mirino e si parla già di una nuova proposta importante per strappare il sì dell’allenatore piacentino. Non sarà un compito semplice considerata la volontà del diretto interessato.

Ma si parla di cifre davvero alte e a questo punto non possiamo escludere nulla. Il club, infatti, sarebbe pronto a mettere sul piatto un triennale da 12 milioni di euro. Uno stipendio che l’Inter non riuscirebbe a garantire e quindi vedremo quali saranno le scelte da parte di Inzaghi. Il tecnico fino ad oggi ha dato priorità sempre ed esclusivamente ai nerazzurri. Potrà essere così anche in questo caso. Anche se davanti a proposte simile è davvero complicato dire di no.

L’Inter punta al rinnovo di Inzaghi

L’Inter e Inzaghi si siederanno al tavolo solamente a bocce ferme. Al momento la priorità è chiudere nel migliore dei modi la stagione e successivamente si capirà se continuare insieme oppure no. Da viale della Liberazione non ci sono mai stati dubbi o incertezze. La volontà è quella di proseguire con il tecnico. Ora la parola passa direttamente all’allenatore piacentino, che dovrà decidere se rinnovare (fino al 2027 o 2008, ndr) oppure aprire a nuove avventure.

Inzaghi: l’Arsenal pronta ad una proposta importante

Se la pista Manchester United si è spenta con l’arrivo di Amorim, c’è una nuova possibilità in Premier. L’Arsenal potrebbe perdere Arteta già al termine di questa stagione e i Gunners sarebbero ragionando di puntare proprio su Inzaghi per dare continuità al lavoro fatto negli ultimi anni.

Intervenuto ai microfoni di Inter Zone, trasmissione in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, Fabio Santini di Telenova ha confermato che “se tutto il quadro va a regime, è evidente che Inzaghi rinnovare. Ma dall’Inghilterra ci sono club come l’Arsenal pronti a mettere sul piatto un triennale da 12 milioni a stagione“. Un totale di 36 milioni che i nerazzurri non riuscirebbero mai a raggiungere.

L’intenzione dell’Inter è quella di allungare ancora un anno o due (2027 o 2028) il contratto di Inzaghi con uno stipendio che si aggira intorno ai 7 milioni a stagione. Difficilmente si andrà su cifre differenti e più alte.

Inzaghi: la priorità è l’Inter

Nonostante tutte le proposte arrivate fino ad oggi, Inzaghi ha sempre dato la priorità all’Inter e difficilmente cambierà la situazione in futuro. Naturalmente si dovranno trovare i giusti accordi per andare avanti e quindi si attenderà la fine della stagione per avere un quadro più chiaro.