Tutto pronto per la firma con l’Inter, Marotta: “Una formalità”

I nerazzurri sono ormai vicini a definire una operazione. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente nerazzurro durante un’intervista

La sosta è ormai alle spalle e per l’Inter è tempo di ritornare in campo per preparare con attenzione un periodo davvero molto impegnativo. Sono 9 le partite in calendario in poco meno di un mese e si può parlare di un periodo crocevia soprattutto per quanto riguarda Coppa Italia e Champions League. In campionato c’è ancora un minimo margine di errore, ma Inzaghi non vuole lasciare punti per strada.

Se ad Appiano Gentile si sta pensando esclusivamente al campo, in viale della Liberazione lo sguardo è volto principalmente al futuro. Marotta e Ausilio da tempo stanno programmando la prossima stagione. Oaktree ha dato indicazione di svecchiare la rosa e sono diversi i movimenti da chiudere sia in entrata che in uscita. Ma c’è anche un altro tema che da tempo sta tenendo banco in casa Inter e nelle scorse ore è arrivato l’annuncio direttamente dal presidente nerazzurro.

Inter: Marotta anticipa la firma

Lavori in corso in viale della Liberazione per garantire un futuro roseo all’Inter. Nonostante un cambio di visione rispetto al passato, da parte di Oaktree non c’è nessuna intenzione di abbassare il livello o rendere la squadra ancora meno competitiva. E l’annuncio di Marotta fatto ai microfoni di Radio Anch’io Sport conferma quanto detto. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di dare continuità al progetto e continuare a vincere.

Inter: Inzaghi verso il rinnovo

Il primo passo verso la continuità del progetto è blindare Simone Inzaghi. Il lavoro fatto dal tecnico è sotto gli occhi di tutti e le sirene dalla Premier continuano ad essere molto insistenti. L’intenzione da parte dei nerazzurri è comunque quella di non privarsi assolutamente del proprio allenatore e da tempo si parla della possibilità di un ulteriore rinnovo dopo quello arrivato in estate fino al 2026.

Una ipotesi confermata anche da Marotta. Nell’intervista ai microfoni di Radio Anch’io Sport, il presidente ha sottolineato come il prolungamento “è una pura formalità. Noi siamo molto contenti, ha lavorato molto bene ed è un punto di riferimento per tutta la società. Parliamo di uno degli allenatori migliori al mondo, ha anche il vantaggio di essere stato un ottimo giocatore e questo lo ha sicuramente facilitato. Credo che, come abbiamo sempre fatto, ci ritroveremo a bocce ferme e rinnoveremo“.

Il discorso è quindi rinviato al termine della stagione. Ma per Marotta e l’Inter non ci sono assolutamente problemi. L’intenzione è quella di proseguire con lui ancora per diverso tempo e presto tutto sarà trascritto nero su bianco.

Inzaghi, il ‘Ferguson’ dell’Inter

Simone Inzaghi è approdato in nerazzurro nel 2021 e sono già quattro stagioni alla guida dell’Inter. Un rapporto destinato a continuare ancora per diverso tempo. E, in caso di rinnovo, il tecnico piacentino è pronto a diventare un piccolo Ferguson per il club meneghino.