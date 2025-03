Svelato l’erede di Inzaghi: Pellegatti fa un nome clamoroso

Parlare di Triplete è per più ragioni controproducente: la pressione sulla squadra è già alta, a livello contingente e in prospettiva

Che senso ha continuare ad alimentare aspettative difficili da gestire, sia per i giocatori che per l’allenatore? Il Triplete è un’impresa non solo rara ma anche legata a ricordi straordinari per i colori nerazzurri. Menzionare un simile risultato, per questa stagione così complicata, suono oggi come un vero azzardo.

Inoltre, la possibilità della vittoria su tre fronti spaventa anche tutti quegli interisti preoccupati dalle voci di un addio a fine stagione di Simone Inzaghi. Difficilmente, trionfando in Champions, in campionato e in Coppa Italia, l’attuale allenatore nerazzurro rimarrebbe sulla panchina nerazzurra. La conferma sarebbe difficile anche nel caso di un altro Scudetto perso, il terzo in quattro anni.

Il buon senso suggerisce che difficilmente l’Inter potrebbe trovare un allenatore migliore di Inzaghi. In giro ci sono tanti tecnici di livello. Ma sono tutti nomi che l’attuale proprietà non potrebbe gestire. Sia in termini di ingaggio che di pretese sul mercato. Ciononostante, nella sciagurata ipotesi di un zero tituli, Marotta potrebbe essere costretto a considerare l’esonero dell’allenatore. Anche se da mesi ripete che il ciclo Inzaghi non può ancora considerarsi concluso.

In merito al futuro della panchina dell’Inter, anche Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso del Milan, ha voluto esprimere la sua idea. Durante il podcast Area Fritta, Pellegatti ha lanciato un nome a sorpresa. Negli ultimi giorni si è parlato spesso di Allegri, come possibile erede di Inzaghi. Ma per il giornalista spesso ospite a Mediaset, Marotta e Ausilio potrebbero tornare su un allenatore già corteggiato un paio di anni fa.

Zero titoli? Pellegatti tira fuori il nome dell’erede di Inzaghi

”Se l’Inter non vince niente, secondo me, non è facile che tengano Inzaghi“, ha spiegato il giornalista. “E attenzione, non dovessero tenerlo, vi dico anche chi sarà il prossimo allenatore dell’Inter: De Zerbi“. Due anni fa, quando i nerazzurri faticavano in campionato il nome di De Zerbi, allora protagonista di sorprendenti vittorie sulla panchina del Brighton, fu più volte evocato, insieme a quello di Thiago Motta.

Alla fine, Inzaghi salvò stagione e panchina con un ottimo cammino in Champions League, e fu confermato. Una scelta giusta, con senno di poi. L’anno scorso, infatti, è arrivata la seconda stella. Ma senza una conferma, per Inzaghi potrebbe essere difficile sopravvivere ad altre critiche. Anche perché, il tecnico piacentino si è mostrato finora molto sicuro di sé. Come quando ha spiegato che l’Inter vuole lottare su tre fronti, anzi su quattro, considerando anche il Mondiale per Club.

Per ora è difficile capire cosa succederà a fine stagione. Ed è meglio concentrarsi sul presente, sulle partite che i nerazzurri devono giocarsi per confermarsi al primo posto in Serie A. Senza dimenticare la doppia sfida col Bayern Monaco in Champions e il derby col Milan in Coppa Italia. Giornalisti e tifosi, comunque, non possono fare a meno di valutare gli scenari ipotetici.

Tali valutazioni, a tempo debito, saranno fatte anche dalla dirigenza, che dovrà capire se conviene continuare il ciclo Inzaghi o cambiare totalmente. Per il tecnico piacentino si parla già di un esperienza in Premier League. Ma per l’Inter scegliere e trovare un nome adatto per continuare a vincere potrebbe rivelarsi molto complicato.