Bastoni, sì alla cessione per 75 milioni: l’Inter lo sostituisce con due difensori

Futuro in Premier League per il centrale della Nazionale italiana. Marotta pronto a reinvestire i soldi per un doppio colpo nel reparto arretrato

Alessandro Bastoni si sta confermando tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Secondo il sito specializzato ‘transfermarkt’, è secondo insieme al brasiliano Gabriel dell’Arsenal, dietro soltanto ad un altro Gunner: il francese Saliba.

Non sorprende, allora, il fatto che il difensore centrale dell’Inter sia al centro dei rumors di calciomercato. Il suo nome viene accostato soprattutto ai ricchi club della Premier League inglese: dopo il Tottenham, si sta facendo avanti il Liverpool. Con ogni probabilità i Reds saluteranno capitan van Dijk al termine di questa stagione, con il 33enne olandese che da svincolato potrebbe provare un’avventura nella Saudi Pro League araba.

Serve un grande colpo per rimpiazzarlo e, oltre ai vari Guehi e Huijsen – che conoscono già il campionato inglese militando rispettivamente nel Crystal Palace e nel Bournemouth – si sta vagliando la candidatura di Bastoni. Secondo il portale inglese ‘Football Insider’, per il difensore centrale della Nazionale italiana, i nerazzurri sono disposti ad accettare soltanto offerte superiori ai 60 milioni di sterline (circa 72 milioni di euro al cambio). Il manager Arne Slot è un suo grande ammiratore e farà di tutto per provare a portarlo in Premier.

Calciomercato Inter, due colpi post Bastoni: un mancino e uno dalla Serie A

Ovviamente in caso di cessione di Bastoni, l’Inter dovrà rimpiazzarlo con un sostituto all’altezza. Il presidente Marotta ha in mente di investire l’eventuale somma che dovesse incassare in due colpi per il reparto arretrato: un mancino e un calciatore che conosce la Serie A.

Il reparto arretrato a disposizione di Inzaghi potrebbe subire una grossa rivoluzione: al massimo uno tra Acerbi e De Vrij verrà confermato. Il sogno è sempre quello di portare in nerazzurro Giorgio Scalvini, attualmente ai box per infortunio. L’alternativa porta all’altro atalantino Isak Hien, ma in corsa ci sono anche Solet e Bijol dell’Udinese e Beukema del Bologna. Non va scartata nemmeno la pista Dragusin, che ora gioca nel Tottenham, ma ha un passato italiano al Genoa.

Poi servirà un difensore di piede sinistro che possa fare il titolare: a tal proposito le opzioni non mancano e riguardano in particolar modo calciatori dal profilo internazionale. Si va dal tedesco Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund all’ecuadoriano Piero Hincapié del Bayer Leverkusen passando per l’ivoriano Ousmane Diomande dello Sporting CP fino ad arrivare al franco-angolano Castello Lukeba del Lipsia.