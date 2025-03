Inter, colpo svedese: operazione con i soldi di Asllani

L’Inter lavora al futuro del suo centrocampo e potrebbe mettere a segno un colpo interessante di nazionalità svedese: si fa con i soldi di Asllani

I radar dell’Inter sono accesi sul centrocampo per la prossima estate. Diverse cose potrebbero cambiare in uno dei reparti più competitivi che ha a disposizione Simone Inzaghi. Marotta e Ausilio cercheranno di trattenere tutti i titolarissimi presenti in rosa, da Barella a Calhanoglu, passando per Mkhitaryan – che potrebbe trascorrere l’ultima stagione con la maglia nerazzurra.

Alle loro spalle, però, diverse cose potrebbero cambiare con due nomi che restano in uscita e potrebbero vivere gli ultimi mesi a Milano. Davide Frattesi è alla ricerca di maggiore minutaggio e potrebbe trovarlo in un’altra big di Serie A o all’estero, dove gli interessamenti comunque non mancano.

Allo stesso tempo, anche Kristjan Asllani sembra destinato a cambiare maglia dopo una stagione che doveva essere quella della sua consacrazione e invece ha portato in dote ben poche gioie per l’ex Empoli e qualche critica di troppo. Non si tratta di calciatori messi ufficialmente in vendita, ma se dovessero arrivare le offerte giuste, l’Inter le prenderebbe seriamente in considerazione – anche se dovesse trattarsi di scambi. Intanto, un altro profilo dalla Germania è finito nella lista dei possibili acquisti.

Asllani out, il suo sostituto è un colpo svedese: gioca in Bundesliga

La valutazione sul calciomercato di Asllani resta nell’ordine dei 25 milioni di euro. L’albanese ha grande mercato in Italia dove potrebbe finire in alcuni scambi con Torino, Genoa o Bologna. Allo stesso tempo, non bisogna sottovalutare i possibili assalti dall’estero, dove comunque ha mercato e hanno più fondi a disposizione.

Proprio per questo, la sua uscita potrebbe portare in dote un tesoretto importante da reinvestire in entrata. L’ex Empoli lascerebbe scoperto il ruolo di vice Calhanoglu, per cui vi abbiamo parlato a lungo di Samuele Ricci, che interessa tanto anche al Milan. C’è anche un altro nome svedese, però, che potrebbe presto salire le gerarchie.

Si tratta di Hugo Larsson: lo svedese piace per la sua capacità di interdire, che abbina a un gran fisico e a un’ottima visione di gioco. Gioca nell’Eintracht Francoforte, dove è un titolare assoluto e sta facendo molto bene in questa stagione. È un ragazzo di soli 20 anni, che vale già sui 30 milioni, ma rientrerebbe alla perfezione nel progetto di Oaktree e potrebbe alla lunga prendere il posto di Calhanoglu, anche se con caratteristiche diverse. Attualmente non c’è ancora una vera e propria trattativa, ma è solo un’idea in cantiere.