La Juventus non lo vuole più, assist all’Inter: “È sempre più probabile”

Svolta in ottica calciomercato nerazzurro. Il presidente Marotta è pronto a regalare a Inzaghi un calciatore scartato dalla Juve

Negli ultimi anni sempre più protagonisti hanno fatto il grande salto dall’Inter alla Juventus e viceversa. Sia in modo diretto che a distanza di tempo e non soltanto tra i calciatori. Ad esempio l’attuale presidente nerazzurro Beppe Marotta è stato a lungo un dirigente bianconero.

Il discorso vale anche dall’altra parte, visto che prima della pausa per le Nazionali, sulla panchina della Juve era seduto Thiago Motta, ex calciatore dell’Inter. Senza dimenticare Antonio Conte, bandiera bianconera che ha portato il 19esimo scudetto alla Beneamata. Molti di più, ovviamente, gli esempi tra i calciatori: l’ultimo è stato Cuadrado, accolto ad Appiano Gentile dopo essersi svincolato dalla Vecchia Signora, che oggi in porta ha quel Di Gregorio cresciuto nelle giovanili dell’Inter. E poi i vari Vidal, Felipe Melo, Asamoah, Candreva, Hernanes, Bonucci, fino ai bomber di vecchia data come Vieri, Schillaci e Aldo Serena. Una lista già molto lunga, ma che potrebbe essere accresciuta nella prossima sessione estiva di calciomercato. C’è infatti un giocatore che è stato ceduto appena sette mesi fa in Premier League, ma che ha tanta voglia di ritornare in Serie A: Federico Chiesa.

Calciomercato, in Inghilterra sicuri: sfida tra Inter e Napoli per Chiesa

L’avventura di Chiesa con la maglia del Liverpool, complici alcuni guai fisici, finora è stata tutt’altra che positiva. L’unica gioia personale – il gol in finale di Carabao Cup – è coincisa con la sconfitta di Wembley contro il Newcastle.

Per il resto il manager dei Reds Arne Slot lo ha impiegato con il contagocce: appena 25 minuti in Premier League, 107 minuti in Champions e 135 in FA Cup. Anche per provare a riconquistare la Nazionale azzurra in vista delle qualificazioni ai Mondiali, il 27enne attaccante esterno nativo di Genova ha intenzione di fare ritorno in Italia. Secondo il portale britannico ‘Give Me Sport’, il Liverpool metterà Chiesa sul mercato in attesa che arrivino offerte e definisce “sempre più probabile” il suo ritorno in patria.

Nonostante l’addio già maturato di Thiago Motta e quello possibile di Giuntoli, la stessa fonte rivela che la Juventus non ha intenzione di riprenderlo. Due sono i club in corsa: il Napoli (specie se dovesse restare Conte in panchina) e l’Inter. Pagato 15 milioni di euro lo scorso agosto, i Reds sono pronti ad accettare anche una cifra inferiore e a contribuire a pagare l’ingaggio da quasi 11 milioni bonus compresi pur di liberarsene.