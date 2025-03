Mkhitaryan addio? L’Inter ha già pronto il sostituto

C’è anche l’Inter su uno dei protagonisti della Serie A. Potrebbe essere lui il sostituto, in futuro, di Mkhitaryan

Comincerà contro l’Udinese, domenica 30 marzo, il lungo sprint finale per l’Inter ancora in corsa su tre fronti a due mesi dalla conclusione della stagione che avrà poi un’ulteriore appendice in estate con il Mondiale per Club.

Tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, l’Inter giocherà tra fine marzo e il mese di aprile ben 9 partite. Tutti match ravvicinati nei quali Inzaghi non farà a meno dei suoi fedelissimi. Tra questi rientra certamente Henrikh Mkhitaryan. Una stagione da 37 presenze complessive finora per il centrocampista armeno che, in una recente intervista su Sky Sport, si è esposto sul suo futuro in nerazzurro.

Mkhitaryan, legato all’Inter da un contratto fino al 2026, non ha escluso un possibile addio a fine stagione. “Voglio finire su un livello alto poi a fine stagione vedremo se continuare per un altro anno o andare via. Non abbiamo deciso. Mi piacerebbe rinnovare fino al 2027 ma dipende anche dal mio corpo e se sarò capace di gestirmi bene.” Queste le dichiarazioni dell’armeno che non chiude a nessuna ipotesi sul suo futuro.

L’Inter sul sostituto di Mkhytarian: è uno dei più ambiti in Serie A

Indubbiamente, nell’ottica di un ringiovanimento dell’organico fortemente voluto da OakTree, un nuovo rinnovo per Mkhytarian si prospetta alquanto difficile. A 36 anni compiuti, peraltro, l’armeno è già ben oltre il target di età sul quale vuole puntare la nuova proprietà. Per questo motivo, l’Inter si sta già muovendo per individuarne il possibile sostituto a centrocampo. Petar Sucic, infatti, non sarà l’unico nuovo innesto nel reparto. Un altro potrebbe arrivare dalla Serie A.

Si tratta di Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino e della Nazionale è seguito anche dal Milan che ha provato a prenderlo a gennaio con un’offerta di prestito con diritto di riscatto, respinta da Cairo. Come accaduto lo scorso anno con Buongiorno, la prossima estate saranno in tanti a bussare alla porta dei granata per prendere Ricci, la cui valutazione è di almeno 30 milioni di euro.

Un investimento che per il Milan potrebbe essere difficile senza la qualificazione in Champions. L’Inter può approfittarne. Con Ricci, i nerazzurri sistemerebbero a lungo il centrocampo, garantendo a Inzaghi un calciatore poliedrico, in grado sia di agire da vice Calhanoglu che da alternativa a Barella o da mezzala.

Un vero e proprio jolly per il quale OakTree potrebbe avallare un investimento importante ma funzionale al nuovo corso impresso sul mercato. Una trattativa nella quale può rientrare anche qualche possibile contropartita gradita al Torino. Attenzione, in particolare, a Francesco Pio Esposito, il capocannoniere della Serie B con lo Spezia, che il Toro ha già provato a prendere a titolo definitivo. Un tentativo immediatamente stoppato dall’Inter, disposta invece a concedere all’attaccante un’altra stagione in prestito, stavolta in Serie A, prima dell’atteso ritorno in nerazzurro. Un altro profilo che può interessare al Torino è quello di Kristjan Asllani, destinato alla cessione con l’acquisto di Sucic.