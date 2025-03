Svolta per Taremi: Inzaghi cambia ruolo, raffica di gol

È tempo di un nuovo inizio per Taremi con la maglia dell’Inter: Inzaghi cambia la sua posizione e si aspetta un gran numero di gol

Mehdi Taremi potrebbe essere arrivato a un punto di svolta nella sua esperienza all’Inter, finora avara di soddisfazioni. Il centravanti iraniano deve convivere da mesi con diversi problemi fisici e muscolari – a partire dalla pubalgia – che hanno inciso parecchio sul suo rendimento in campo.

I gol si contano sulle dita di una mano. Solo uno, per giunta su calcio di rigore e a risultato acquisito, in Serie A. Lo stesso numero in Supercoppa italiana, nella finale sfortunata contro il Milan e in Champions League, ancora dagli undici metri. Per intenderci, l’ex Porto è uno dei calciatori che ha segnato di meno in rosa, con medie addirittura da difensore centrale.

Di sicuro, ci si aspettava delle risposte molto più importanti da un 32enne che in carriera ci aveva abituato a una continuità ben diversa in Europa. Negli ultimi giorni, però, sono arrivati dei segnali di risveglio in Nazionale: dopo aver saltato il primo impegno per infortunio, si è scatenato nel match successivo siglando una doppietta di pregevole fattura. Ora si aspetta anche una svolta con l’Inter.

Inzaghi cambia posizione a Taremi: l’indicazione dalla Nazionale

Uno dei problemi principali per l’iraniano è stata la difficile collocazione nel 3-5-2. Taremi era abituato a giocare come terminale offensivo, al massimo con una seconda punta pronta a girargli attorno. Finora, all’Inter si è preoccupato più di rifinire l’azione che di concluderla con risultati molto deludenti sotto il profilo realizzativo.

Nella parte finale di stagione, pur non rinunciando al lavoro prezioso spalle alle porta, Inzaghi potrebbe sperimentare altri posizionamenti in attacco. Se dovesse dare buone risposte sotto il punto di vista fisico, Taremi potrebbe essere schierato da bomber puro in area di rigore, preoccupandosi meno di cucire il gioco. Proprio per questo, potrebbe essergli affiancato uno tra Thuram e Correa, meno Arnautovic.

Di sicuro, ora è il momento di dare dei segnali nella parte finale di stagione e ne va del suo futuro all’Inter. Se il suo rendimento non dovesse aumentare, è probabile il suo addio a fine stagione, nonostante il lungo contratto che lo lega ai nerazzurri. Qualsiasi offerta dovesse arrivare, sarebbe una plusvalenza da mettere a bilancio e un ingaggio pesante in meno. Senza dimenticare che Oaktree insiste per ringiovanire la rosa.