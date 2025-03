Tudor sfida subito l’Inter: duello per un bomber argentino

Igor Tudor lancia subito una sfida all’Inter sul calciomercato: i nerazzurri e la Juventus piombano sullo stesso bomber argentino

La Juventus ha dato una sterzata a una stagione molto deludente e ai risultati fallimentari dell’ultimo periodo, esonerando Thiago Motta e scegliendo al suo posto Igor Tudor. L’allenatore croato sarà chiamato a cambiare marcia nel finale di stagione, tentando di salvare il salvabile e centrando almeno il quarto posto in classifica, l’obiettivo minimo per un club come la Vecchia Signora.

Se dovesse dare grandi risposte nelle ultime giornate di Serie A, Cristiano Giuntoli potrebbe decidere di confermarlo per il Mondiale per club e per la stagione successiva, tentando di aprire con lui un nuovo ciclo. A quel punto, ci sarebbe il calciomercato estivo da programmare insieme e l’ex Lazio darebbe un’impronta ancora più importante alla squadra, in linea con il suo stile di gioco.

Tudor potrebbe subito tentare di portare a Torino un bomber argentino che conosce molto bene e che probabilmente cambierà maglia al termine dell’attuale stagione, visto il basso minutaggio che gli è stato concesso finora.

Tudor va a duello con l’Inter per Simeone: è destinato a lasciare il Napoli

Giovanni Simeone ha mostrato nelle scorse stagioni di avere un grande fiuto per il gol e di potersi imporre anche come alternativa importante in attacco. L’ha fatto anche nell’anno di scudetto con Luciano Spalletti in panchina e soprattutto a Verona, dove ha segnato a ripetizione, guadagnandosi l’arrivo a Napoli, in una delle piazze più importanti del nostro campionato.

Il futuro, a questo punto, potrebbe essere altrove, visto che anche Antonio Conte non gli sta concedendo lo spazio che si aspettava e lo sta relegando ad alternativa a Lukaku, anche dietro Raspadori nelle gerarchie. Proprio a Verona, Tudor era riuscito a mostrare il volto migliore del bomber, che con lui ha raggiunto il picco in carriera.

Per questo, potrebbe essere uno sponsor importante per l’arrivo del figlio d’arte a Torino, anche se non si può dare già per battuta l’Inter in partenza. I nerazzurri vivranno una ristrutturazione importante dell’attacco la prossima estate con gli addii di Arnautovic, Correa e anche Taremi. C’è bisogno di almeno due acquisti e Ausilio è già forte su Castro del Bologna, per cui Simeone potrebbe completare un reparto completo e di alto livello, anche se non come titolarissimo.