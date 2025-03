Il nuovo Pogba all’Inter: Marotta chiude con lo United

Marotta ci riprova dopo l’arrivo di Paul Pogba alla Juventus: il presidente dell’Inter punta ancora un colpo dallo United. I Red Devils lo scaricano

Marotta e i colpi dal Manchester United: non è una storia che inizia oggi, ma che ci porta indietro nel tempo di alcuni anni, addirittura da quando il presidente dell’Inter era alla Juventus e faceva le fortune del club bianconero. All’epoca scovò in uscita dai Red Devils un colpo destinato a scrivere la storia del club.

Paul Pogba arrivò a Torino da giovanissimo e riuscì a suon di gol e grandi giocate a siglare vittorie importantissime della Vecchia Signora. Il francese poi venne ceduto per decine di milioni di euro, siglando una plusvalenza memorabile. Ora la storia potrebbe ripetersi, non tanto per le condizioni dell’acquisto, ma per la posizione di campo e l’età del colpo.

Marotta, infatti, ha messo gli occhi su un calciatore che, nel caos e negli insuccessi delle ultime stagioni degli inglesi, potrebbe essere ceduto per far cassa la prossima estate. Il suo rendimento, infatti, non è stato quello che ci si aspettava nell’ultimo periodo, per cui Amorim potrebbe decidere di farlo fuori e l’Inter sarebbe alla finestra pronta ad approfittarne.

L’Inter mette gli occhi su Mainoo: il nuovo Pogba per i nerazzurri

Kobbie Mainoo non è alto come Pogba e probabilmente non ha neanche la sua stessa qualità al tiro, ma è una mezzala di 19 anni, considerato uno dei migliori talenti della sua generazione. In questa stagione, ha giocato 18 partite di Premier League finora, divise in equa misura tra quelle da titolare e quelle dalla panchina.

Non ha lasciato il segno né in termini di gol, né per quanto riguarda gli assist, ma è bravo in entrambe le fasi di gioco, come centrocampista box to box e bravo nel dribbling. Prenderebbe dunque il posto di Mkhitaryan nello scacchiere di Inzaghi. Secondo ‘Calciomercato.it’, l’Inter aspetta le evoluzioni per il suo futuro e se il Manchester United decidesse di cederlo, cercherebbe di portare il ragazzo a Milano.

I problemi non mancano: Mainoo non arriverebbe come parametro zero, visto che è legato ai Red Devils da un contratto fino al 2027 con un’opzione per un altro anno. La sua valutazione sarebbe comunque altissima, intorno ai 50 milioni di euro, e altre big inglesi potrebbero puntare sul centrocampista, già nel giro della nazionale.