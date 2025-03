Inter, cessione a sorpresa: un’offerta obbliga Marotta al sì

L’Inter pensa a strutturare la rosa per la prossima stagione e potrebbe esserci una cessione a sorpresa per i nerazzurri: Marotta è obbligato a dire sì

Si pensa al campo e si lavora, tra scouting e prime chiamate. I grandi club, quindi anche l’Inter, stanno iniziando a strutturare la prossima stagione, ma con la testa fissa a come finirà quella attuale, con i nerazzurri che sono ancora in piena corsa per tutti gli obiettivi – i prossimi giorni saranno cruciali per Coppa Italia e Champions League.

Allo stesso tempo, il calciomercato non può essere messo da parte, anzi Marotta e Ausilio ci hanno abituato a mettersi a lavoro per chiudere colpi di livello già a questo punto dell’anno o a individuare gli obiettivi per l’estate successiva. La prossima sessione, inoltre, sarà piuttosto intensa per i nerazzurri, proprio per volontà di Oaktree.

La proprietà americana ha indicato come via quella della cessione o della risoluzione di contratto di diversi dei calciatori più esperti. In questo modo, si abbasserà il monte ingaggi e si garantirà prospettiva tecnica ed economica alla rosa. Anche un insospettabile quindi potrebbe fare le valigie e lasciare Appiano Gentile, soprattutto qualora arrivasse l’offerta giusta.

L’Inter può cedere anche Zielinski: si aspettano le offerte

Non è nella lista dei cedibili, ma neanche in quella dei sicuri partenti. Piotr Zielinski non ha avuto un impatto devastante con l’Inter, ma non si può dire che non sia utile nei meccanismi di Simone Inzaghi. D’altronde, il polacco ha già giocato 22 partite in Serie A, con due gol e due assist a referto.

Non sempre però ha avuto la continuità che ci si aspettava e ora deve fare i conti anche con un infortunio muscolare pesante che lo terrà ai box almeno per un altro mese. La sua assenza è pesante, anche perché può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo a tre, ma potrebbe essere permanente.

L’ex Napoli è arrivato a parametro zero, ha un ingaggio pesante e non è più un giovane. Per questo, se arrivasse l’offerta giusta, l’Inter sarebbe obbligata a prenderla in considerazione e probabilmente anche ad accettarla. In passato, il calciatore è entrato nel mirino di diversi club della Liga e i rumors sull’Arabia Saudita non si sono mai spenti. Vedremo se si riaccenderà anche questa opportunità in uscita.