Giacomo Raspadori torna in orbita Inter: i nerazzurri sono pronti a effettuare una mossa a sorpresa per chiudere con il Napoli

Non è mai facile trattare con una diretta rivale e l’Inter lo sa bene per quello che spesso è successo negli ultimi anni quando si è seduta al tavolo con i dirigenti di un’altra big di Serie A. Il discorso, però, potrebbe essere differente per Giacomo Raspadori. L’attaccante sta trovando maggiore continuità con Antonio Conte dopo l’infortunio di Neres, ma non è considerato un titolarissimo nei piani del club.

Nelle ultime stagioni, ha sempre giocato a singhiozzo, alternando periodi ottimi ad altri in cui gli sono stati concessi sono alcuni spezzoni, senza lasciare il segno. Se i partenopei, però, dovessero continuare con il 4-3-3 nella prossima stagione, allora l’attaccante della Nazionale italiana potrebbe fare le valigie e andare altrove per trovare un progetto più in linea con le sue caratteristiche. E qui entra in gioco l’Inter.

I nerazzurri apprezzano il ragazzo fin dai tempi in cui vestiva la maglia del Sassuolo, ma non hanno mai affondato il colpo. Viste le uscite in programma nel reparto avanzato, su tutte quelle di Arnautovic e Correa, potrebbe essere la volta giusta per portarlo a Milano.

L’Inter non molla per Raspadori: idea di offerta al Napoli

Del possibile arrivo di Raspadori dal Napoli all’Inter ve ne abbiamo già parlato diverso tempo fa. Ora la questione è tornata in auge, e secondo quanto risulta a Interlive.it, i nerazzurri hanno inserito il ragazzo in una short list per l’attacco. Piacciono le sue caratteristiche da seconda punta pura, ritenute ideali per il 3-5-2 di Inzaghi, che ne esalterebbe le qualità anche in zona gol.

Di fatto, l’italiano prenderebbe il posto di Correa nel quartetto offensivo: infatti, va considerata una pista a parte rispetto a quella di Castro. La nuova strategia dei nerazzurri prevede un’offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto allo scattare di determinate condizioni, alcune semplici e altre più difficili, legate a bonus a salire.

In questo modo, il Napoli potrebbe essere accontentato sulle cifre, ma senza un esborso immediato da parte del club nerazzurro, che comunque non ha intenzione di svenarsi per il cartellino dell’attaccante. I rapporti con gli agenti del ragazzo sono ottimi, per cui non dovrebbero esserci problemi sul fronte ingaggio. Ancora siamo comunque nell’ordine delle idee primaverili, senza una vera e propria trattativa tra club.