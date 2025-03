Panico in Inter-Udinese: “Schiaffi in faccia a Bisseck”

Inter-Udinese sta vivendo un finale thrilling dopo il gran gol dalla distanza di Solet: è Bisseck, però, ad attirare l’attenzione di tutti

Tutti sono concentrati sul campo, perché la sfida tra Inter e Udinese è fondamentale per i nerazzurri per continuare la corsa alla scudetto. La partita sembrava essersi messa nel migliore dei modi per la Beneamata dopo il doppio vantaggio del primo tempo, grazie alle reti di Arnautovic e Frattesi.

Invece, nel secondo tempo l’Inter ha subito il gran gol di Solet che ha accorciato il risultato, ma anche alcuni cambi di Simone Inzaghi che non hanno proprio reso secondo le aspettative.

Tra questi spicca sicuramente quello di Yann Bisseck. Schierato sul centro-sinistra, il centrale ha sbagliato davvero tanto in entrambe le fasi di gioco. I tifosi si sono scatenati contro il tedesco su X e hanno sottolineato tutti gli errori compiuti nel finale di partita.

C’è una partita in cui Bisseck non si perde qualcuno in marcatura? Che sciagura di giocatore — Jacopo_frz (@jacopo_frz) March 30, 2025

Bisseck a sinistra nemmeno se stai otto a zero — Andrea 🖤💙 (@84Andreac) March 30, 2025

L’espulsione di Inzaghi e la squalifica di Barella: il finale di Inter-Udinese

Inzaghi ha vissuto la partita, come al solito, con grande pathos, tanto da meritarsi l’espulsione nei minuti finale. Il tecnico di Piacenza è entrato in campo in maniera fin troppo vistosa e abbandonando l’area tecnica. L’arbitro non ci ha pensato due volte e l’ha punito con il rosso.

Un’altra brutta notizia è arrivata nel finale di San Siro. Nicolò Barella ha perso una brutta palla e poi ha commesso un fallo tattico su Iker Bravo: cartellino giallo automatico. Il calciatore sardo era diffidato e dovrà quindi saltare l’impegno contro il Parma.