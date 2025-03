Torna un vecchio pallino di Ausilio: Thuram lo chiama all’Inter

Marcus Thuram può essere un fattore importante per portare un nuovo attaccante francese all’Inter: è un vecchio pallino di Ausilio

L’Inter si compatta per un finale di stagione che potrebbe portare in dote grandi soddisfazioni per i nerazzurri, ma bisogna pensare anche al futuro e quindi a diverse operazioni di calciomercato che potrebbero cambiare il volto della squadra. In particolare, l’attacco resta un reparto che subirà molte variazioni nei prossimi mesi.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram non sono in discussione: l’Inter ha grande fiducia nella coppia che sta portando grandi soddisfazioni lì davanti e ha intenzione di confermarli. In particolare, la società sta lavorando per l’adeguamento del contratto del francese con rimozione dell’attuale clausola rescissoria, che diverse big potrebbero pensare di pagare a fine stagione.

Alle loro spalle, però, gli addii non dovrebbero mancare. Quelli di Arnautovic e Correa dovrebbero essere praticamente certi a parametro zero, visto che i loro contratti sono in scadenza e non verranno rinnovati. Resta in bilico anche la posizione di Taremi, nonostante qualche segnale di ripresa arrivato anche in nazionale. Diversi nomi circolano già per il reparto offensivo nerazzurro, a partire da Santiago Castro, che piace molto per qualità e caratteristiche. Ma occhio anche a una sorpresa dalla Germania.

Wahi proposto all’Inter: c’è lo zampino di Thuram

Diversi mesi fa, i rumors sul possibile arrivo di Elye Wahi all’Inter si sono fatti sempre più insistenti. Parliamo di una giovane punta classe 2003 dal grande fiuto per il gol, che fin da giovanissimo ha attirato gli interessi di molti club di livello internazionale. Piero Ausilio l’aveva messo nel mirino fin dai primi bagliori con la maglia del Lens, ma non era riuscito a chiudere la trattativa per via della valutazione già altissima del talento.

Oggi le cose sono cambiate, perché tra Marsiglia e Eintracht Francoforte non ha mai davvero convinto e non è riuscito a trovare la continuità che in molti si aspettavano da lui, soprattutto sotto porta. Per questo, alcuni intermediari potrebbero tornare a parlare con l’Inter, che aveva manifestato il suo interesse.

Thuram potrebbe avere un ruolo importante nella trattativa, visto che è un suo connazionale e potrebbe attrarre Wahi con la prospettiva di giocare insieme in attacco. Ora è l’Inter, però, a essere piuttosto perplessa visto che il calciatore oggi deve fare i conti con un infortunio al ginocchio. Il colpo rientrerebbe comunque nei parametri di Oaktree, quindi non va scartato a priori.