Contatto Inter-Udinese per il mercato: i nerazzurri pescano in Friuli

Può arrivare dall’Udinese uno dei prossimi colpi di mercato dell’Inter. E’ arrivata la conferma anche dal diretto interessato

Una vittoria sofferta ma fondamentale quella ottenuta dall’Inter contro una coriacea Udinese nella 30.a giornata di campionato. I due gol di Arnautovic e Frattesi hanno permesso ai nerazzurri di tenere ancora a tre punti di distanza il Napoli in vista del prossimo turno potenzialmente favorevole all’Inter, ospite del Parma con i partenopei attesi invece dalla difficile trasferta di Bologna.

Una partita, quella contro i friulani, importante anche in chiave mercato. La dirigenza nerazzurra ha avuto l’opportunità di osservare da vicino tre dei possibili obiettivi per la prossima stagione ovvero i difensori Bijol e Solet e l’attaccante Lucca. Solet è stato il migliore dei suoi con il gol che ha riaperto la partita e un ulteriore tiro in porta nel finale, sventato provvidenzialmente da Sommer, a sua volta decisivo anche su un colpo di testa diretto all’incrocio di pale.

Prestazione sufficiente per Bijol. Dopo un inizio di partita difficile con la difesa friulana in balia degli attacchi nerazzurri, lo sloveno non ha avuto più incertezze. Nel post partita, il difensore dell’Udinese si è esposto sul suo futuro confermando implicitamente che quella che si sta per concludere potrebbe essere la sua ultima stagione in bianconero.

Inter su Bijol, il difensore conferma il possibile addio

Questa la risposta alla Bijol all’inevitabile domanda sul suo accostamento all’Inter: “So qui da tre anni e so che in Italia si parla tanto di queste cose. Prima ci facevo più caso ora meno e penso a giocare bene. Sono sicuro che in estate qualcosa arriverà e farò uno step in avanti.” Non ha citato direttamente l’Inter, il difensore sloveno. Non è certo un mistero, tuttavia, l’interesse dei nerazzurri nei suoi confronti che persiste dall’estate scorsa.

Nelle prossime settimane è attesa la decisione dell’Inter sulla conferma di Acerbi e De Vrij, entrambi in scadenza di contratto. Per entrambi, l’agente Pastorello ha ribadito la volontà di una permanenza in nerazzurro. Uno scenario che, tuttavia, non esclude l’arrivo di un altro centrale.

Oltre all’età in linea con i nuovi parametri di investimento sanciti da OakTree, Bijol, rispetto ad altri candidati per la difesa dell’Inter, ha come ulteriore caratteristiche favorevole l’abitudine a essere schierato in un sistema di gioco che combacia con quello di Inzaghi. Fin dal suo arrivo all’Udinese, infatti, è sempre stato impiegato da centrale nella difesa a tre con un rendimento costante che l’ha reso uno dei migliori interpreti nel suo ruolo in Serie A.

Bijol ha un contratto con l’Udinese fino al 2027, condizione che permette al club friulano di massimizzare il più possibile dalla sua cessione. Per prenderlo servono almeno 25 milioni, cifra che l’Inter può abbassare con l’inserimento di possibili contropartite come i prestiti di Francesco Pio Esposito o di Tomas Palacios. Su Bijol ci sono anche Napoli e Fiorentina mentre, dall’estero, c’è stato anche un sondaggio dell’Atletico Madrid.