L’Inter non ha ancora chiuso l’affare: si inserisce il Milan con 30 milioni

Il derby della Madonnina si gioca sia sul campo che sul mercato. Furlani e Ibrahimovic stanno provando a fare uno scherzetto a Marotta

Mercoledì sera Milan e Inter si affronteranno per la quarta volta in questa stagione. I precedenti sorridono ai rossoneri, i quali hanno vinto il derby di andata in Serie A con Fonseca in panchina e la finale di Supercoppa Italiana sotto la guida di Conceicao.

L’ultima stracittadina, quella del ritorno in campionato, ha visto invece i nerazzurri di Inzaghi riuscire ad evitare la beffa di un’altra sconfitta immeritata grazie ad un gol nei minuti di recupero di De Vrij. Dopodomani il primo round delle semifinali di Coppa Italia: è l’unico obiettivo stagionale rimasto al Milan, che non è mai stato in corsa per lo scudetto ed è uscito ai playoff di Champions League contro il Feyenoord, poi eliminato proprio dall’Inter agli ottavi.

Per la Beneamata, di contro, si tratta del trofeo meno ambito (non fosse altro che per provare a rifare il Triplete) rispetto alla lotta per il tricolore e al sogno di tornare a essere campioni d’Europa. Tanto che non è da escludere che ci possa essere un po’ di turnover, a cominciare dal portiere con Josep Martinez tra i pali al posto di Sommer.

Calciomercato Milan, sfida all’Inter per Beukema del Bologna

In attesa della sfida di San Siro di mercoledì (e del ritorno in programma il 23 aprile, ndr), il derby tra Inter e Milan si sposta sul terreno del mercato. In attesa di definire il nuovo direttore sportivo, gli uomini mercato rossoneri Furlani e Ibrahimovic sono piombati su un obiettivo di lunga data di Marotta.

Stiamo parlando di Sam Beukema, difensore centrale olandese classe 1998 che tanto bene sta facendo da un paio di stagioni in Serie A con la maglia del Bologna. I nerazzurri ci stanno pensando per ringiovanire e rinforzare il pacchetto arretrato che in estate potrebbe perdere due pilastri come Acerbi e De Vrij, se davvero il fondo Oaktree decidesse di rescindere il contratto con il primo e di non far scattare il rinnovo del secondo.

I rossoneri, invece, potrebbero dover fronteggiare la necessità di sostituire il tedesco Malick Thiaw, che il Bayer Leverkusen vuole riportare in Germania in estate. Oltre al colombiano Lucumì, che a sua volta milita nei rossoblu di Italiano, secondo ‘calciomercato.it’ il Milan avrebbe messo gli occhi proprio su Beukema, per il quale si prevede un’asta con prezzo base fissato a 30 milioni di euro.