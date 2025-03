Maxi Squalifica Inzaghi-Barella: terremoto dopo Inter-Udinese

Brutte notizie per i nerazzurri. Il tecnico rischia uno stop lungo dopo il rosso estratto da Chiffi. E anche il centrocampista sardo sarà assente

Attesa ad Appiano Gentile per le decisioni del Giudice Sportivo su Inter-Udinese. Simone Inzaghi nel finale del match è stato espulso per proteste. Il tecnico, già ammonito per non aver rispettato la sua area tecnica, ha contestato duramente un fallo non fischiato a Correa. Un rosso che ha fatto scatenare sui social i tifosi delle altre squadre.

In conferenza stampa poi il tecnico ha spiegato il motivo dell’espulsione e si è anche scusato con il direttore di gara: “Ha fatto bene ad espellermi. L’adrenalina ogni tanto gioca brutti scherzi. Ho detto a Chiffi che quando ci incontriamo non siamo fortunatissimi. Ha fatto bene ad estrarre il cartellino rosso. Non è stata una bella scena e non ci sarà contro il Parma. Gli ho anche chiesto scusa“. Un mea culpa che conferma la correttezza da parte di Inzaghi.

Cosa rischia Simone Inzaghi

Il rosso diretto a Simone Inzaghi potrebbe costare molto caro al piacentino. Il tecnico, che sarà regolarmente in panchina contro il Milan, non sarà al suo posto a Parma. Ma non è da escludere che l’allenatore possa saltare anche la gara successiva. Molto dipenderà dalla spiegazione di Chiffi e dalla decisione del Giudice Sportivo.

Rosso a Inzaghi: cosa prevede il regolamento

Simone Inzaghi in conferenza stampa ha detto di saltare solamente la partita di Parma, ma non è da escludere che possa stare in tribuna anche a San Siro contro il Cagliari. La certezza si avrà solamente nelle prossime ore dopo il comunicato del Giudice Sportivo, ma il regolamento parla chiaro.

Infatti, l’articolo 36 del Codice di Giustizia Sportiva sottolinea come “ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni commesse in occasioni o durante la gara come sanzione minima la squalifica: per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico“.

Per questo motivo il grande rischio per Inzaghi è la squalifica di due giornate. Molto dipenderà dal referto arbitrale e da quello che ha scritto Chiffi. Un passaggio fondamentale per capire meglio il destino del tecnico.

Barella non ci sarà a Parma

A Parma non ci sarà neanche Barella. Il centrocampista sardo, già diffidato, è stato ammonito nella partita contro l’Udinese e, di conseguenza, salterà per squalifica la sfida del prossimo weekend con i gialloblù.