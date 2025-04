Contatto tra dirigenze, interesse formale: l’Inter offre 30 milioni per toglierlo alla Juve

Il derby d’Italia si sposta sul calciomercato. Marotta e Giuntoli pronti a chiudere l’affare: già presentata una proposta per chiudere l’operazione

Sono stati i protagonisti degli ultimi due scudetti. Da un lato Beppe Marotta ha contribuito a costruire la rosa dell’Inter che ha vinto il ventesimo scudetto, quello della seconda stella. Dall’altro Cristiano Giuntoli, che invece ha riportato il tricolore a Napoli dopo 33 anni di attesa.

In questa stagione il dirigente nerazzurro ha fatto un upgrade, aggiungendo la carica di presidente a quella di amministratore delegato con il passaggio del club dalla famiglia Zhang al fondo Oaktreee. Il collega bianconero, invece, è finito al centro di numerose critiche da parte dei tifosi che lo incolpano di aver speso male i soldi della Juve con gli acquisti molto costosi dei vari Koopmeiners e Douglas Luiz in estate e quelli insensati di Kelly e Alberto Costa a gennaio.

Senza dimenticare la scelta infelice di puntare su Thiago Motta in panchina, che non è mai riuscito a lottare per lo scudetto ed è uscito in malo modo dalla Champions League contro il Psv Eindhoven e dalla Coppa Italia contro l’Empoli. Tanto che si vocifera che Giuntoli verrà escluso dalla scelta del prossimo allenatore. Nel frattempo continua a lavorare sul mercato ed è pronto a sfidare Marotta per un obiettivo di vecchia data delle due società.

Calciomercato Inter e Juve, derby per De Paul dell’Atletico Madrid

Da anni Juventus e Inter sono sulle tracce di Rodrigo De Paul, sin da quando è esploso in Serie A con la maglia dell’Udinese. Ma nel 2021 fu l’Atletico Madrid a spuntarla nella corsa al centrocampista offensivo argentino, versando 35 milioni di euro nelle casse del club friulano.

Adesso, secondo quanto svelato dal giornalista Ruben Uria Gonzalez riportate dal sito sudamericano ‘infobae.com’, i due club di Serie A sarebbero pronti a tornare alla carica in vista della sessione estiva di mercato, quando il 30enne nativo di Sarandì entrerà nel suo ultimo anno di contratto con i Colchoneros.

Ma c’è di più: tanto i nerazzurri quanto i bianconeri avrebbero espresso formalmente ai dirigenti spagnoli la loro intenzione di acquistare De Paul. Inoltre, entrambe avrebbero presentato un’offerta da 30 milioni di euro per convincere Simeone a lasciar partire il suo giocatore. L’Atletico Madrid si trova ora di fronte ad un bivio, dovendo scegliere tra il portare avanti la trattativa per il rinnovo del contratto o cedere il nazionale albiceleste e mettere a bilancio una ricca plusvalenza.