Di Marzio annuncia il nuovo colpo dell’Inter: “25 milioni”

Loro chiedono 35 milioni di euro, ma l’Inter vuole spenderne una decina in meno. La conferma dell’affare in programma per luglio

A quanto pare l’Inter starebbe sul serio lavorando per l’acquisto di un laterale offensivo da chiudere prima di luglio. Il nome è quello di Luis Henrique. Più fonti riferiscono che la dirigenza nerazzurra avrebbe già avuto modo di discutere con l’Olympique Marsiglia della situazione del brasiliano. Il problema è il prezzo.

L’Inter ha un tetto massimo di spesa che appare inferiore alla richiesta. Ma sono previsti nuovi contatti fra le parti. E non è esclusa la possibilità dell’inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica. Magari un giovane della Primavera. Per il derby di Coppa Italia, in tribuna, oltre a Kompany, coach del Bayern Monaco venuto a guardare da vicino i prossimi avversari in Champions, c’era anche Medhi Benatia, che oggi lavora come ds per l’OM.

Pare poi che, sempre in tribuna, siano apparsi uomini della SoccerSoul ovvero gli agenti di Gustavo Sá, trequartista del Famalicao. E il procuratore del ragazzo, seguito anche da Como e Atalanta, avrebbe parlato a lungo con Ausilio. Per Sá ci vogliono una decina di milioni.

Intanto, anche Gianluca Di Marzio, il noto giornalista di Sky esperto in calciomercato, ha confermato l’interesse dell’Inter per Luis Henrique e spiegato che l’affare sta procedendo sui giusti binari. Anche se il Marsiglia per il brasiliano chiede circa 30-35 milioni di euro e l’Inter non vuole spingersi oltre i 22-25 milioni, l’intesa è possibile. Per Di Marzio si continuerà a trattare per tutto il mese di aprile. E, in prospettiva, i nerazzurri sperano di arrivare alla fumata bianca entro fine maggio per averlo già in squadra a giugno.

Di Marzio conferma l’interesse nerazzurro per l’esterno brasiliano

A che punto siamo, in definitiva? C’è chi, ottimisticamente, parla di affare già fatto. Chi, invece, predica calma. Più verosimilmente, siamo ancora in una fase interlocutoria. Di conseguenza, occorrerà ancora del tempo affinché l’affare decolli. Appare invece chiara l’intenzione di far abbassare le pretese del club francese, nella speranza che non si inserisca il Bayern Monaco.

La presenza dell’ex giallorosso Mehdi Benatia a San Siro mercoledì sera non può essere interpretata come una pura coincidenza. Molto probabilmente, l’ex Roma era a Milano per un contatto iniziale con Ausilio. A facilitare i colloqui potrebbero essere i buoni rapporti tra i due club, nonché con l’agenzia Roc Nation (quella di Dimarco e, in passato, di Lukaku), che attualmente gestisce gli interessi di Luis Henrique.

Le potenzialità di Henrique sono alte. Ma il rendimento del brasiliano non è costante né in evidente crescita. Dal inizio 2025, ovvero da quando De Zerbi lo ha spostato di ruolo (adattandolo a laterale destro a tutta fascia), Luis Henrique non sta giocando benissimo.

Caos a Marsiglia

L’idea che l’Inter stia cercando un nuovo laterale destro potrebbe implicare l’addio di Matteo Darmian a fine stagione. Henrique, nato come seconda punta, ha giocato spesso come un’ala destra o sinistra, e con De Zerbi è diventato terzino destro o un laterale a tutta fascia. Nei piani dell’Inter, dunque, potrebbe essere il vice Dumfries.

Difficile ipotizzare che il club nerazzurro possa rimettere il laterale olandese sul mercato. Più facile, invece, che, dopo la bocciatura di Buchanan, si punti a inserire in rosa un altro giocatore di fascia con caratteristiche offensive. Darmian, ancora utile come braccetto destro o chioccia per i più giovani, non sembra infatti più in grado di garantire quantità e qualità come esterno.

Nel frattempo, dalla Francia, via Equipe, arrivano notizie scoraggianti per Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano ha criticato aspramente i propri giocatori dopo la sconfitta con il Reims e, alla ripresa degli allenamenti, avrebbe comunicato ai tesserati che non li avrebbe allenati. Da qui la reazione indignata dei giocatori e la loro protesta. Secondo la stampa francese sarebbe dovuto intervenire proprio Benatia per placare gli animi. “Volete farmi fallire? Allora falliremo tutti insieme“, ha dichiarato l’allenatore.