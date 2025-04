Scoppia il caso Dumfries, ha lasciato Milano: “Torna solo per il Mondiale”

La situazione dell’olandese preoccupa in casa nerazzurra. Il giocatore è ancora ai box per l’infortunio accusato contro l’Atalanta

C’è apprensione e preoccupazione per le condizioni di Dumfries. Il giocatore si è fermato contro l’Atalanta e gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione del bicipite femorale della coscia destra. Un problema che, almeno sulla carta, non è molto grave tanto che si pensava ad un suo rientro tra i convocati per la sfida contro il Parma. In realtà non è così.

L’esterno non sarà a disposizione ancora per diverso tempo. Non si ha un quadro chiaro su quando Dumfries potrà ritornare nuovamente a disposizione di Simone Inzaghi. Le ultime indiscrezioni parlano di almeno altri 20 giorni di stop e quindi l’obiettivo sembra essere rappresentato dal rientro tra i convocati entro la fine di aprile. Ma ad oggi siamo nel campo delle ipotesi. L’Inter aspetta e spera di ricevere delle buone notizie in poco tempo.

Dumfries si cura in Olanda

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la situazione Dumfries è in continua evoluzione. Il giocatore ha deciso di lasciare Milano e proseguire le terapie in Olanda da un fisioterapista di fiducia. Una scelta non apprezzata dai nerazzurri, che lo aspettano ad Appiano Gentile nei prossimi giorni per capire meglio la situazione. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che l’Inter non potrà contare su di lui nel doppio match contro il Bayern.

Infortunio Dumfries, tifosi preoccupati

C’è preoccupazione tra i tifosi per l’infortunio di Dumfries. L’olandese con le prestazioni ha fatto cambiare idea a molti supporters nerazzurri e la speranza è che si possa contare su di lui il prima possibile. Intanto, però, sui social sono nate teorie diverse sull’assenza dell’olandese.

“Se fanno Henrique è perché Dumfries è già venduto. Sbaglierò…“, scrive un tifoso nerazzurro. Un pensiero condiviso anche da un altro utente: “O perché dietro Dumfries c’è (forse) Zalewski e Darmian è cotto come laterale. Poi probabile sia venduto ma è un azzardo“.

C’è anche chi esprime preoccupazione per la presenza di Darmian in quel ruolo: “Questa assenza peserà come un macigno. Darmian è impresentabile ormai e non può più essere titolare fisso. Spero che Inzaghi ne sia consapevole ed inizi a dare più spazio a Zalewski che almeno porta freschezza ed imprevedibilità in campo“. Mentre un altro utente ipotizza dei tempi di recupero ancora più lunghi: “Da quello che sembra, se Dumfries dovesse essere convocato per il Mondiale per Club sarebbe una gran bella notizia. Inizio a tirare un sospiro di sollievo?“.

Questa assenza peserà come un macigno. Darmian è IMPRESENTABILE ormai e non può più essere titolare fisso. Spero che Inzaghi ne sia consapevole ed inizi a dare più spazio a Zalewski che almeno porta freschezza ed imprevedibilità in campo. #Dumfries #Darmian #ForzaInter https://t.co/6ZkECyocmC — Roberto 🖤💙⭐️⭐️ (@pigroman1) April 3, 2025

Da quello che sembra, se #Dumfries dovesse essere convocato per il Mondiale per Club sarebbe una gran bella notizia. Inizio a tirare un sospiro di sollievo? — AIN (@AndreaInterNews) April 2, 2025

O perche’ dietro #Dumfries c’e’ (forse) Zalewski e Darmian e’ cotto come laterale. Poi probabile sia venduto ma e’ un azzardo. — Daniele⭐⭐ (@dander74) April 3, 2025

Quando rientrerà Dumfries?

Molto difficile in questo momento ipotizzare il rientro di Dumfries. La volontà dell’Inter è quello di rimetterlo in piedi per fine aprile. Ma un quadro più chiaro lo si avrà solamente una volta ritornato dall’Olanda.