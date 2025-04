Bisseck bocciato, l’Inter ha trovato il sostituto: ritorno in Serie A

Yann Bisseck è stato bocciato in un nuovo ruolo: l’Inter ha già trovato il sostituto del tedesco e sarebbe un ritorno in Serie A

Tutti al lavoro per il futuro. L’Inter è concentrata su un tour de force che durerà diverse settimane e sarà decisivo per la stagione dei nerazzurri su tutti e tre i fronti, ma intanto il calciomercato resta sullo sfondo tra strategie ancora tutte da definire e la necessità di nuovi acquisti che potrebbero aumentare le rotazioni a disposizione di Simone Inzaghi.

I fari sono accesi soprattutto sulla difesa. Contro l’Udinese è arrivata una nuova indicazione importante sotto il profilo tecnico e tattico per il tecnico di Piacenza. Nella seconda parte di gara, un esausto Dimarco è stato sostituito e Carlos Augusto ha avanzato la sua posizione, con l’ingresso di Yann Bisseck da centrale di sinistra nella difesa a tre.

Le cose non sono per niente bene per l’ex Aarhus che non è parso a suo agio nel ruolo e ha sbagliato tanto sia in copertura, sia in impostazione. Addirittura, il pressing dell’Udinese si è orientato proprio a lasciar giocare il centrale e quindi recuperare in seconda battuta la palla, con buoni risultati. Se da centro-destra crescita di Bisseck è evidente, bisognerà trovare altre soluzioni alle spalle di Bastoni nel prossimo futuro.

No a Bisseck, l’Inter cerca un nuovo centrale di sinistra

Neanche l’arrivo di Tomas Palacios è stato utile nelle rotazioni difensive dell’Inter, soprattutto nel ruolo di vice Bastoni. Carlos Augusto è bravo anche lì, ma non può sdoppiarsi e la sua assenza rischia di lasciare una grossa falla sulla catena di sinistra.

A questo punto, Marotta e Ausilio potrebbero tornare sul mercato e acquistare un nuovo interprete di ruolo. Un vecchio nome, accostato soprattutto a Inter e Juventus, è pronto a tornare in auge. Si tratta di Jakub Kiwior, che molti di voi ricorderanno con la maglia dello Spezia, ma da diverse stagioni è in forza all’Arsenal.

Con i Gunners, però, lo spazio è davvero ridotto, pari a solo otto presenze in Premier League, di cui molte da subentrante. A questo punto, l’addio a fine stagione appare scontato e l’Inter potrebbe provare a riportarlo in Italia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. La sua valutazione complessiva è pari a 15 milioni di euro e rientrerebbe nei margini di spesa di Oaktree.