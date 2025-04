Parma-Inter, Bisseck cacciato dal campo: “E’ dannoso”

Yann Bisseck è stato subito ‘cacciato’ dal campo: cosa è successo e chi ha parlato male del difensore nerazzurro

Croce e delizia. Potrebbe essere sintetizzato così il primo tempo di Yann Bisseck contro il Parma, ma in generale la sua esperienza in nerazzurro. In fase difensiva, il tedesco è particolarmente impreciso e ha lasciato diversi spazi agli emiliani per fare male.

Non solo, perché ha perso diversi duelli decisivi per i suoi contro un calciatore molto temibile come Bonny, che sta dimostrando di essere bravo anche nell’uno contro uno. Insomma, deve stare più attento e non è la prima volta in questa stagione che si fa notare per degli errori piuttosto evidenti, sia in marcatura che nel posizionamento puro.

In fase offensiva, però, il braccetto ha dimostrato di poter essere molto importante con la sua capacità di spinta e di poter fare male nel gioco aereo, per cui può essere un’arma impropria per Simone Inzaghi.

Molti tifosi contro Bisseck: “Subito fuori dal campo”

Massimiliano Farris ha spesso richiamato il tedesco alla giusta posizione e non è un caso. Anche i tifosi, però, non l’hanno presa molto bene, anche perché lo ritengono responsabile di diversi gol subiti nell’ultimo periodo.

Alcuni hanno addirittura scritto di sostituirlo subito per come sta giocando, un altro utente l’ha definito “dannoso”. Altri ancora non hanno usato termini per nulla carini per definire la sua prestazione.

Se non leva quell incapace e dannoso di Bisseck giuro che spacco la tv — Ori49. 🇷🇺Z🖤💙⭐⭐ (@Ori1449) April 5, 2025

come prima: #Bisseck mamma mia, in negativo! — Prof MDL (@ProfMdl) April 5, 2025

Se non leva quell incapace e dannoso di Bisseck giuro che spacco la tv — Ori49. 🇷🇺Z🖤💙⭐⭐ (@Ori1449) April 5, 2025

Si possono leggere davvero tanti post su X su di lui e non è per nulla casuale. La speranza è che il suo rendimento possa tornare a salire fin da subito, ma anche il suo livello di attenzione.