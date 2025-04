Inter, follia di mercato per Tonali: più di 100 milioni

Sandro Tonali è in odore di ritorno nel campionato italiano la prossima estate: follia da 100 milioni di euro per prenderlo subito

Il centrocampo dell’Inter potrebbe subire degli importanti stravolgimenti la prossima estate, non tanto tra i titolarissimi, ma tra nelle prime alternative, comunque destinate a essere parecchio utilizzate in un calendario ricco di impegni e che non lascia respiro alla Beneamata.

Ad ogni modo, tra la possibile cessione di Davide Frattesi, il futuro di Zielinski e Asllani, il nome di Sandro Tonali sta facendo discutere sempre di più. Il centrocampista italiano ovviamente non sarebbe un subentrante di lusso, ma il nuovo titolare con Mkhitaryan che diventerebbe la prima alternativa, pronto comunque a dare il suo contributo in quello che sarebbe il suo ultimo anno all’Inter.

La pista fa impazzire i tifosi, che sognano una mediana formata da Barella, Calhanoglu e proprio Tonali. Allo stesso tempo, l’operazione resta parecchio complicata, nonostante la volontà dell’ex Milan di tornare prima o poi in Serie A, e magari già nel corso del 2025. Sulla mezzala della Nazionale, intanto, è piombata anche la Juventus, che potrebbe nuovamente stravolgere il suo centrocampo dopo un’annata parecchio deludente.

Serve uno sforzo enorme per Tonali: operazione da 100 milioni

L’ipotesi Inter non va esclusa del tutto per il calciatore, anche perché i rapporti tra gli agenti e l’Inter restano ottimi. Gli ostacoli per la fumata bianca, però, non mancano. Innanzitutto, c’è da fare i conti con il Newcastle, che non ha di certo problemi economici e per cui il centrocampista italiano è diventato di vitale importanza nel gioco.

Per questo, lo cederebbe solo a peso d’oro e solo se l’italiano forzerà la mano per tornare fin da subito in Serie A. L’ostacolo maggiore, però, resta quello di natura economica: la cifra per cui i Magpies si priverebbero del faro del loro centrocampo ammonta a circa 70 milioni di euro, in rialzo rispetto ai mesi scorsi, in cui il ragazzo faticava un po’ a inserirsi dopo l’anno perso per il caso scommesse.

Non solo, perché Tonali ha firmato con gli inglesi un contratto fino al 2028 e da ben 7,5 milioni di euro netti a stagione. Basta fare due calcoli per capire che l’Inter dovrebbe investire sull’unghia più di 100 milioni di euro per un solo calciatore. Per questo, l’operazione resta in salita, se non ai limiti dell’impossibile.