Inter, situazione Inzaghi: “Ecco cosa lo porterebbe a chiedere di andare via”

Il tecnico nerazzurro è sempre al centro di rumors di calciomercato, soprattutto sulla Premier. Svelati i piani circa il suo futuro

Non bastassero i tanti impegni sul campo tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, il mese di aprile è quello in cui impazzano le voci di mercato. Oltre ai suoi gioielli, l’Inter deve fare i conti con i club interessati al suo allenatore Simone Inzaghi.

Grazie ai risultati ottenuti finora, la stagione 2024-25 potrebbe essere ricordata come una delle più vincenti della gloriosa storia nerazzurra. Ma prima di fare sogni di Triplete, c’è da evitare di chiudere l’annata con zero titoli. Anche se il presidente Beppe Marotta non sembra voler legare la permanenza del tecnico piacentino ai risultati, avendo di recente dichiarato che il rinnovo del contratto è una pura e semplice formalità.

Anche Inzaghi ha ribadito di trovarsi bene ad Appiano Gentile e, ovviamente, di essere concentrato al massimo su questo folle finale di stagione che vedrà Lautaro Martinez e compagni giocare ogni tre giorni (si spera) fino a fine maggio. Per poi ripartire subito a giugno con il Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti. Futuro già scritto? Non esattamente: ci sono anche un paio di scenari che potrebbero portare alla separazione.

Calciomercato Inter, Padovan: “Il Manchester United tornerà alla carica per Inzaghi”

Il discorso legato al futuro di Simone Inzaghi ha infiammato anche il dibattito sull’emittente romana ‘Radio Radio’. C’è chi non ha dubbi sulla sua permanenza sulla panchina dell’Inter e chi invece pensa che potrebbe salutare al termine della stagione.

Nel mezzo c’è il giornalista sportivo Giancarlo Padovan, il quale ha dichiarato che “sia che vinca qualche trofeo o che non vinca niente, lui vuole restare all’Inter. Di certo se vincerà qualcosa di importante come lo scudetto o la Champions, le sue quotazioni saliranno. Chi lo ha cercato l’anno scorso, ovvero il Manchester United, di sicuro lo ricercherà nuovamente.

Non so se ci fu trattativa, ma di sicuro ci fu un abboccamento. Peraltro, se dovesse ricevere offerte dalla Premier, lo stesso Inzaghi potrebbe chiedersi: ‘perché no?’. Quindi tutto è aperto. Lui sta bene a Milano, c’è grande unità ora all’Inter, dove le cose vanno bene e non c’è ragione di istillare il dubbio per qualcosa di diverso, ma da qui alla fine ne passerà di acqua sotto i ponti. Secondo me resta all’Inter, ma potrebbe saltare fuori una sirena che lo distrae e lo porta a chiedere di andare via“.