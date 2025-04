Inzaghi lo ha chiesto alla dirigenza, il colpo dalla Lazio è “necessario”

E’ lui uno dei preferiti di Inzaghi per rinforzare l’Inter nella prossima stagione. Trattarne l’acquisto con la Lazio non sarà affatto facile

Un mese di aprile con altre sei partite per l’Inter tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Impegni ravvicinati (e decisivi) che si affiancano, nell’attualità del momento, alle consuete indiscrezioni di mercato.

Quella appena trascorsa è stata la settimana di Luis Henrique. Sono arrivate conferme decisive sull’interessamento dell’Inter per l’esterno brasiliano dell’Olympique Marsiglia che i nerazzurri vorrebbero tesserare subito a giugno per fargli disputare il Mondiale per Club. Non sarà facile, soprattutto considerando i costi dell’operazione. La valutazione di Luis Henrique si aggira infatti sui 30 milioni di euro, una cifra importante che l’Inter deve decidere come spendere ovvero se in uno o più acquisti per reparto.

Ci sarà anche la difesa da rinforzare. Le prossime settimane saranno decisive per l’eventuale permanenza di Acerbi e De Vrij, una decisione da cui dipenderanno i nuovi innesti da affiancare a Pavard, Bastoni e Bisseck. L’Inter lavoro su più obiettivi con Inzaghi che punta ad avere a disposizione un centrale già pronto per la Serie A e non un potenziale talento da inserire nel reparto come è accaduto, la scorsa estate, con l’acquisto di Tomas Palacios.

Inter, il nuovo colpo può arrivare dalla Lazio: c’è l’ok di Inzaghi

Tra i difensori preferiti da Inzaghi c’è sicuramente Mario Gila della Lazio. Il centrale spagnolo, dopo una prima stagione altalenante, ha avuto un’indubbia crescita con Baroni, soprattutto nella prima parte dall’annata nella quale si è imposto come uno dei migliori difensori della Serie A per rendimento e prestazioni. Il successivo calo, coinciso con quello della compagine biancoceleste, poco o nulla toglie alle qualità di un giocatore che ha tutto quello che l’Inter cerca.

Classe 2000, Gila è in grado di abbinare efficacemente la fase di interdizione a quella di costruzione della manovra, adattandosi anche allo schema a 3 che Baroni utilizza alla Lazio in fase di possesso. Discreto anche il suo apporto in zona gol con due reti segnate finora entrambi sugli sviluppi di calci da fermo.

Trattare Gila con la Lazio non sarà certo facile. Lotito pretende almeno 30 milioni quantomeno per aprire a una possibile cessione. Non è certo sua intenzione infatti privarsi di uno dei migliori calciatori in rosa, stessa situazione che accomuna Gila a Nuno Tavares e Rovella. In estate, comunque, per il centrale spagnolo non mancheranno offerte e, se la dirigenza nerazzurra vuole davvero accontentare Inzaghi, sa già che deve essere tra le pretendenti.

Gila, ovviamente, non è l’unico difensore seguito dall’Inter. Domenica scorsa, a margine del match contro l’Udinese, c’è stata anche “l’apertura” di Jaka Bijol. Il centrale sloveno, seguito da tempo dai nerazzurri, in conferenza stampa ha svelato che “in estate farà uno step in avanti.” Che alludesse proprio all’Inter …