L’erede di Dimarco ha solo 17 anni: l’Inter chiude subito

Federico Dimarco è una certezza sulla fascia sinistra, ma l’Inter lavora al suo erede per il prossimo futuro: è un talento giovanissimo

Futuro cercasi e per l’Inter si chiama programmazione. I nerazzurri non hanno intenzione di stravolgere la rosa, ma diversi interpreti potrebbero cambiare da qui a settembre prossimo, garantendo prospettive di alto livello e mantenendo alta l’asticella delle ambizioni del club.

Sulla fascia sinistra, Marotta e Ausilio hanno formato una coppia affidabile e di qualità. Il titolare è indubbiamente Federico Dimarco, un leader assoluto del gruppo, capace di disegnare traiettorie letali e con il suo mancino e abile ad andare spesso a segno in zona gol e assist.

Anche Carlos Augusto, però, è cresciuto sempre di più agli ordini di Simone Inzaghi, che ha impostato il suo impiego con il doppio ruolo di esterno a tutta fascia o centrale di sinistra. In questa stagione, ha messo a segno alcuni gol pesantissimi per i nerazzurri, dimostrandosi abile anche nel gioco aereo. Nonostante quello sia uno dei ruoli meglio coperti, l’Inter guarda comunque al futuro e ha messo in lista un talento che a livello giovanile sta dimostrando tutto il suo valore.

Ahanor piace all’Inter: colpo alla Ausilio per pochi milioni

Honest Ahanor è un nome che non sarà noto a molti, ma sta facendo benissimo nel settore giovanile del Genoa, tanto da meritarsi due spezzoni in Serie A a soli 17 anni. Parliamo di un terzino sinistro dalla buona struttura fisica e di nazionalità italiana che nel sistema dell’Inter potrebbe giocare indifferentemente a tutta fascia o da centrale di sinistra.

Tecnicamente può ancora crescere, ma le vittorie l’hanno aiutato ad acquisire mentalità. Infatti, nel 2024 si è laureato campione d’Italia con il Genoa, club in cui è cresciuto e che sta completando la sua formazione. L’Inter potrebbe acquistare il talento, ma difficilmente lo lascerà in prima squadra.

Si potrebbe discutere di un passaggio immediato in Under 23, ma ci sarebbe già Cocchi in quella posizione, per cui è più probabile una stagione da titolare in Under 19. Il ragazzo piace e cercherà di confermare le sue qualità nel finale di stagione, ma la sua valutazione sta già salendo. Al momento basterebbero meno di 5 milioni di euro per strapparlo ai liguri, con cui comunque i rapporti restano molto buoni. E vedremo se l’Inter affonderà il colpo: per ora si parla solo di un’idea primaverile.