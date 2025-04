Parma-Inter, aggressione a Lautaro: “Svegliati indegno”

Commento durissimo nei confronti del centravanti e capitano nerazzurro, a secco di gol contro il Parma ma voglioso di chiuderla

Il pareggio dell’Inter col Parma assume il significato di due punti persi, piuttosto che come un punto guadagnato.

Perché nella ferrea corsa al titolo con il Napoli anche questo genere di partite, contro avversarie meno attrezzate sulla carta, possono fare la differenza nel momento in cui andrà stilata la classifica finale.

Occasione dunque sciupata dalla squadra di Simone Inzaghi (nel box in tribuna per squalifica, ndr), rappresentata da un Lautaro Martinez a secco di gol.

Non aver sfruttato quella ghiotta occasione faccia a faccia con Zion Suzuki, dopo il tiro smorzato di Marcus Thuram, è costato al capitano e centravanti nerazzurro tanto rammarico. Culminato, poi, con il forte disappunto per la sostituzione sopraggiunta al 65′.

Le telecamere hanno catturato limpidamente la scena: letto il proprio numero sulla lavagnetta a bordo campo, Lautaro ha scosso la testa con incredulità. Probabilmente perché si sarebbe aspettato di rimanere in campo, stravolgendo i piani preventivati con Simone Inzaghi e Massimiliano Farris negli scorsi giorni.

Il calciatore sarebbe infatti dovuto esser sostituito allo scoccare del quarto d’ora del secondo tempo a prescindere dal risultato maturato fino a quel momento e senza obiezioni, così da preservarlo in funzione della prossima sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.

Lautaro bersagliato sui social, commento indecoroso dopo la prestazione contro il Parma

Lautaro ha assistito al gol del pareggio del Parma dalla panchina, col rimpianto di non aver potuto offrire ancora il proprio contributo nella fase più complicata della partita.

Di tale avviso sono stati anche i tanti tifosi che hanno commentato, sui propri profili social, la decisione di Inzaghi sulla sostituzione anticipata. In pochi, infatti, avrebbero escluso un centravanti tanto essenziale per il gioco nerazzurro e fondamentale per l’economia morale dell’intera squadra.

Qualcun altro, però, non ha digerito la prestazione sottotono del capitano e numero 10 dell’Inter. Al punto da essere oggetto di una pesantissima e feroce critica, non passata inosservata su ‘X’.

L’etichetta di ‘indegno’ appare però eccessiva, indecorosa ed ingiustificata, a fronte di una miriade di altre prestazioni encomiabili che hanno fatto di Lautaro l’emblema del gioco dell’Inter degli ultimi anni.

Senza contare che quest’ultimo ha continuato a dare tutto sé stesso per la maglia anche in condizioni fisiche precarie e spesso passate in secondo piano, per lo stesso desiderio del calciatore di non voler infondere preoccupazione all’interno dell’ambiente.