Cristiano Ronaldo all’Inter: l’annuncio di Fabrizio Romano

Dall’Inghilterra si sono mosse voci clamorose su un imminente addio di CR7 alla Saudi Pro League. Ecco come starebbero le cose

Cristiano Ronaldo ha intenzione di lasciare l’Al Nassr al termine della stagione? Qualche settimana fa si parlava addirittura di ritiro, ma dall’entourage del quarantenne portoghese sono arrivate immediate smentite. A quanto pare, Cristiano Ronaldo si sentirebbe ancora in forma e pronto a mettersi in mostra.

Ed è proprio l’infinita voglia di competere e primeggiare dell’ex Manchester United, Real e Juventus ad aver stimolato la fantasia di qualche giornalista. Dato che l’Al Nassr non parteciperà al Mondiale per Club 2025 (l’unico club saudita qualificato alla competizione è l’Al Hilal), si è ipotizzato che l’attaccante portoghese potrebbe lasciare il club saudita anche temporaneamente per partecipare al torneo americano.

Alcune voci hanno ipotizzato un clamoroso accordo con l’Inter Miami, la squadra del nemico di sempre Leo Messi. C’è chi ha parlato di un ritorno di fiamma con il Real Madrid o, addirittura, di un contatto con l’Inter di Inzaghi…

Della vicenda si è interessato anche Fabrizio Romano. Il noto giornalista sportivo esperto di calciomercato ha tuttavia voluto frenare tutte le romantiche fantasie che hanno suggestionato coloro che vorrebbero vedere CR7 in coppia con Messi o con la maglia di qualche big europea.

La verità sulle intenzioni future di Cristiano Ronaldo

“Nelle ultime settimane abbiamo sentito di un Cristiano Ronaldo nel mirino dell’Inter Miami con un contratto breve per consentirgli di giocare con Messi“, ha dichiarato Romano. “Rumours provenienti dall’Inghilterra completamente inventati… Cristiano Ronaldo non ha avuto alcun contatto con l’Inter Miami e viceversa“.

E quindi? “Quindi, non c’è nulla“, continua Romano nel suo videomessaggio. “Abbiamo anche sentito dell’interesse dell’Inter e di altri club europei. Detto che un giocatore meraviglioso come Cristiano Ronaldo farebbe comodo a chiunque, non c’è niente di vero in queste voci, semplicemente perché Cristiano non sta pianificando nulla del genere“.

CR7 non è mai stato un obiettivo nerazzurro. Proprietà, dirigenza e staff tecnico puntano su altri obiettivi. E chi non ha memoria corta ricorda bene che Beppe Marotta se n’è andato dalla Juventus proprio perché non contento dell’affare-Ronaldo.

Molto probabilmente, nei prossimi giorni continueranno a levarsi nuove voci che collegheranno il portoghese a questo o quel club… A oggi, però, Ronaldo è concentrato sulla sua stagione con l’Al-Nassr. Alla sua terza stagione in Arabia, l’attaccante vuole lasciare il segno. Per ora è a quota 21 goal in 25 presenze in campionato. Più altre 7 reti firmate in coppa. L’altro giorno si è reso protagonista con una doppietta contro l’Al Hilal. E sono 931 i goal in carriera… Chi lo conosce, afferma che continuerà a giocare fino al raggiungimento di quota 1000.

Voci anche dalla Spagna

In classifica, il club non è in un’ottima posizione. La squadra di Ronaldo e Brozovic è infatti terza, a 54 punti, 3 punti dietro l’Al Hilal, seconda, e addirittura 8 punti sotto la capolista Al Ittiahd, dove gioca Benzema. Ma il rapporto fra CR7 e gli arabi non è mai entrato in crisi.

In Spagna, nelle ultime ore, si parla di un possibile interesse di Cristiano Ronaldo per il Valencia. Non come calciatore ma come proprietario. Con l’aiuto del principe Mohammed Bin Salman, l’ex Real Madrid potrebbe infatti inserirsi fra i candidati a rilevare il club spagnolo.

Peter Lim, attuale proprietario dei Los Ches ha ribadito almeno cento volte che non ha intenzione di cedere la società e che rimarrà il principale azionista della soacietà. L’imprenditore di Singapore sa che molto dipenderà dai risultati della squadra… Attualmente il Valencia sta infatti lottando per evitare la retrocessione. Ma il club continua a lavorare alla progettazione del Nou Mestalla, il nuovo stadio cittadino.