Decisione lampo, De Bruyne all’Inter: ecco come stanno le cose

Kevin De Bryune ha annunciato il suo addio al Manchester City a fine stagione. Il belga è stato anche accostato all’Inter. Le ultime

E’ stata una settimana, quella appena trascorsa, con due annunci che potremmo definire epocali. Hanno riguardato altrettanti calciatori, protagonisti assoluti nella storia recente dei club di appartenenza.

Il primo riguarda uno dei prossimi avversari dell’Inter nel quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Quella con i nerazzurri sarà una delle partite finali con cui si concluderà la carriera di Thomas Muller con il club bavarese. A fine stagione l’attaccante lascerà il Bayern dopo 25 anni. In un post pubblicato su Instagram, Muller ha spiegato che l’ormai prossimo addio scaturirà per la scelta del club di non rinnovargli il contratto a fine stagione.

Vedremo se, a 36 anni e dopo oltre 900 partite giocate tra Bayern e Nazionale tedesca, Muller si concederà un’ulteriore esperienza oppure deciderà di chiudere la carriera, intenzione quest’ultima che non è nei programmi futuri di Kevin De Bruyne. Era nell’aria l’addio del centrocampista belga al Manchester City ed è stato proprio lui ad ufficializzarlo con un post su Instagram in cui ha espresso tutta la sua gratitudine alla dirigenza, allo staff tecnico, ai compagni di squadra e ai tifosi per i 10 anni trascorsi insieme.

De Bruyne, addio al Manchester City: la posizione dell’Inter

Acquistato nell’estate 2015 per 75 milioni di euro dal Wolfsburg, club in cui era approdato dopo la cessione dal Chelsea all’epoca allenato da Mourinho, De Bruyne ha vinto con il Manchester City ben 18 titoli tra cui la Champions League 2023 in finale contro l’Inter, partita nella quale uscì per un infortunio durante il primo tempo, sostituto da Foden. Centosei i gol segnati finora con 174 assist all’attivo, numeri impressionanti per un calciatore che, a 34 anni, proseguirà la sua carriera altrove. Ma non all’Inter.

Nelle scorse settimane, quando già erano arrivate le prime conferme sull’addio al City a fine stagione, il nome di De Bruyne è stato accostato all’Inter come possibile rinforzo a parametro zero. Le chance di un approdo del belga in nerazzurro sono tuttavia nulle. OakTree, infatti, non autorizzerà più investimenti significativi, anche solo per i costi ingaggio, per calciatori over 30.

La carriera di De Bruyne, con tutta probabilità, proseguirà negli Usa, nel campionato MLS, come quella di altri ex grandi protagonisti del calcio europeo. Tre le franchigie disposte ad ingaggiarlo ovvero i Los Angeles Galaxy, i Los Angeles FC (dove milita l’ex Milan, Giroud) o il San Diego FC, squadra nata nel 2023 che si è rinforzata a inizio anno con l’ex Napoli, Hirving Lozano, preso dal PSV Eindhoven.