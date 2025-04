Inter, la decisione su Bastoni: quattro assenti col Bayern

Le condizioni di Alessandro Bastoni tengono in ansia l’Inter: sono arrivate novità importanti dalla rifinitura

La trasferta di Parma ha lasciato diverse sensazioni negative all’Inter, che andranno azzerate in vista del match di Champions League contro il Bayern Monaco, uno di quelli appuntamenti che vale una stagione intera. A fare male non sono solo la rimonta subita e il risultato maturato contro gli emiliani, ma anche le condizioni di diversi big in squadra in vista di una gara a cui l’Inter voleva arrivare al top della forma e con tutti i titolari presenti.

Invece, a ormai sempre meno ore dal fischio d’inizio, si fa ancora la conta di chi ci sarà e chi no, ma soprattutto si sta cercando di capire chi potrà stringere i denti ed essere in campo. In tal senso, la rifinitura di oggi risulta decisiva anche per capire la formazione titolare contro contro il Bayern. Le attenzioni maggiori sono per due big della rosa di Inzaghi, non proprio in condizioni impeccabili negli ultimi giorni. Si parla di Alessandro Bastoni e Federico Dimarco.

Il centrale ex Atalanta ha dovuto lasciare il campo a fine primo tempo contro il Parma per via di un problema al ginocchio. Lo staff medico ha subito applicato al centrale una vistosa fasciatura con tanto di ghiaccio che ha fatto scattare l’allarme nei tifosi a pochi giorni dalla Champions League. In realtà, la paura si è trasformata ben presto in ottimismo e oggi è arrivata un’altra buona notizia per l’Inter. Infatti, il centrale si è allenato regolarmente in gruppo nella mattinata di oggi e ciò vuol dire che è a disposizione per l’impegno contro il Bayern, contro cui partirà dal primo minuto. Dimarco, invece, è tornato ad allenarsi a parte, un po’ come accaduto prima del Parma. Non è in condizioni impeccabili, ma la sua presenza contro i bavaresi non è in dubbio.

🎥 #Inter – Buone notizie per #Inzaghi: regolarmente in gruppo #Bastoni nella rifinitura. Personalizzato invece per #Dimarco (com’era successo prima di Parma) ma nessun allarme : il laterale nerazzurro sarà disponibile per #BayernInter 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/1QQAkNT7ZT — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 7, 2025

Bayern-Inter, quattro assenti per Inzaghi in Champions. Bastoni in campo

Passando, invece, alla totalità della rosa, nonostante ci siano diversi acciaccati, sono ben quattro gli indisponibili per Inzaghi per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Sicuramente non ci sarà Piotr Zielinski. Il polacco ha subito l’infortunio muscolare più serio e non tornerà prima di fine aprile o inizio maggio, per cui lo staff medico non ha mai davvero pensato alla possibilità di un recupero in extremis.

Ha dovuto alzare bandiera bianca anche Denzel Dumfries, il cui stop muscolare è più complicato del previsto. L’olandese lavora per esserci al ritorno, ma intanto Inzaghi dovrà fare a meno di lui per il Bayern, e non è di sicuro una buona notizia viste le sue ottime condizioni prima dello stop contro l’Atalanta.

Anche per Mehdi Taremi non sono arrivate buone notizie. L’iraniano ha subito un nuovo infortunio in nazionale e proverà a tornare arruolabile per il ritorno, anche se non sarà facile dopo una stagione che raramente gli ha permesso di essere presente al top della forma. Infine, non bisogna dimenticare anche l’assenza di Correa, finito fuori lista. Per questa ragione, Inzaghi avrà solo un attaccante dalla panchina, oltre a Lautaro Martinez e Marcus Thuram in campo dal primo minuto.