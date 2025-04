115 giorni fuori per infortunio: il club dice basta, sarà ceduto!

Sesto problema muscolare della stagione per l’esterno portoghese, accostato anche all’Inter come alternativa a Dimarco. Ormai è sul mercato

L’arrivo della stagione primaverile non è soltanto indice di avvicinamento al termine dell’annata sportiva, fatto di corse e rincorse.

Perché quel mare di impegni che la caratterizzano alimenta il tasso di infortuni in squadre impegnate ancora su più fronti, fra campionato e coppe.

È il caso del Bayern Monaco, ospitante l’Inter questa sera all’Allianz Arena per il primo dei due quarti di finale di Champions League, nonché della stessa avversaria nerazzurra alle dipendenze di Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino ha recuperato buona parte dei suoi elementi cardine, ma deve ancora fare i conti con le assenze di Piotr Zielinski , Mehdi Taremi e la situazione precaria di Denzel Dumfries.

L’altro esterno destro Matteo Darmian resta favorito sull’olandese nonostante anch’egli abbia recuperato il proprio posto in squadra soltanto da due partite, mentre sul versante opposto dovrebbe correre senza problemi Federico Dimarco. Con l’assistenza necessaria di Carlos Augusto, partente dalla panchina .

Per prevenire il ripetersi di emergenze simili, causanti spesso incastri improvvisati, l’Inter potrebbe dover ricorrere al mercato in estate.

Secondo ‘Il Messaggero’, fra le opzioni prese in considerazione dalla dirigenza nerazzurra per il versante mancino ci sarebbe anche il profilo di Nuno Tavares, oggi in forze alla Lazio e ormai proiettato verso la cessione.

Tavares tra ricadute e aria di cessione, spunta l’Inter sul mercato: Lotito chiede 40 milioni

Eppure, le prestazioni del calciatore portoghese non giustificherebbero un assalto nerazzurro. Perché al di là delle considerazioni che si potrebbero fare sul suo impatto, tutto sommato positivo in stagione, Tavares è estremamente cagionevole.

Lo dimostra anche l’ultimo infortunio muscolare rimediato nel corso della partita giocata contro l’Atalanta, alla quale aveva preso parte di rientro dal precedente guaio fisico che lo aveva costretto ad una sosta durata ventuno giorni.

Per Tavares si tratta del sesto stop stagionale. Corrispondenti, stime comprese, a circa 115 giorni di assenza complessivi. Troppi per un’Inter che vorrebbe allontanarsi il più possibile da criticità simili, piuttosto che invischiarsi con esse ancor più in profondità.

Senza contare che la Lazio di Claudio Lotito chiederebbe una cifra piuttosto alta, intorno ai 40 milioni di euro. Così da tamponare parzialmente il versamento obbligatorio del 40% dell’importo all’Arsenal, come previsto dalla clausola sulla futura rivendita del cartellino del calciatore.

Verosimilmente, l’Inter valuterà altre opzioni. Mentre Tavares resterà in lizza per un posto nell’organico di Juventus, Milan o Galatasaray.