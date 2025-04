Bocciati in tre: l’Inter corre ai ripari, triplo addio e reparto da rifare

Inizia la rivoluzione in vista dell’estate, in casa Inter sono già pronti tre addii pesanti: Marotta li scarica definitivamente

Una grande occasione persa per chiudere, forse definitivamente, i giochi Scudetto. Il pari di Parma ha lasciato grande amarezza in casa Inter, a maggior ragione visto l’1-1 del Napoli col Bologna e la grande fatica fatta dai ragazzi di Antonio Conte nel non perdere coi felsinei.

Sette giornate alla chiusura della Serie A ed è ancora tutto aperto. Nel frattempo resta da decifrare sia il percorso in Champions League che quello in Coppa Italia. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e la dirigenza di Viale della Liberazione ha in mente una grande rivoluzione in vista della riapertura della sessione estiva.

L’Inter cambierà molto, con diversi addii che lasceranno presto spazio ai nuovi innesti tanto richiesti da Simone Inzaghi. Ci sarà da attendere ma intanto Beppe Marotta ha messo sotto torchio un reparto in particolare – l’attacco – nel quale sembrerebbero essere pronte già tre partenze: così cambia quasi tutto.

Attacco rivoluzionato: i nomi in uscita

La prima grande certezza per quel che concerne gli addii in casa Inter non può non essere Joaquin Correa. L’attaccante argentino è ritornato a Milano la scorsa estate dopo un’annata assai deludente in prestito al Marsiglia.

Si è parlato tanto di addio ad agosto ma, alla fine, l’ex Lazio è rimasto a Milano per tentare di giocarsi le sue chance. Nulla da fare, visto che Inzaghi – a ragion veduta – lo ha piazzato come ultima ruota del carro per quel che concerne il reparto avanzato. Uno stipendio da 3,5 milioni di euro netti a stagione, poi, farà il resto per l’inevitabile separazione che avverrà al 100% a fine stagione. Correa è sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2025 ma di rinnovo proprio non se ne parla: virtualmente è già fuori da Appiano Gentile.

Come lui anche Marko Arnautovic, stesso ingaggio e stessa scadenza contrattuale. Il classe ’89 recentemente ha scalato le gerarchie finendo spesso e volentieri per mettere piede in campo. Non basterà per continuare insieme: le strade, tra poche settimane, si separeranno: per lui non è da escludere una nuova avventura in Serie A.

Marotta ridisegna l’attacco: via in tre

Il terzo e ultimo addio che sta prendendo rapidamente quota negli ultimi tempi è quello di Mehdi Taremi. Arrivato con grandi aspettative la scorsa estate, a parametro zero dopo la lunga avventura con la maglia del Porto.

Il 32enne iraniano, però, non ha saputo sfruttare al meglio le occasioni concesse dal mister finendo il più delle volte per sparire in campo, risultando un corpo estraneo e raramente decisivo. Dopo le grandi cose fatte coi ‘Dragoes’, dunque, una delusione in piena regola. L’Inter sembrerebbe disposta ad ascoltare offerte per la punta classe ’92.

Taremi piace molto alle squadre di Saudi pro League e potrebbe fruttare una plusvalenza da circa 5-8 milioni di euro alle casse nerazzurre. Fino a questo momento ha racimolato 34 presenze tra campionato e coppe con 1478′ in campo, solo 3 reti e 6 assist vincenti.