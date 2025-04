Brutte notizie per l’Inter: offerta da 45 milioni, così sarà addio

Napoli, Juve, Milan e Inter, ma occhio alla Premier League: dall’Inghilterra ci sono club pronti a sparare altissimo

Sembra che sia in arrivo un’offerta particolarmente alta dalla Premier League per uno dei nuovi gioielli prodotti dalla Serie A. La squadra interessata è il Manchester United e il profilo inseguito è un giovanissimo difensore su cui aveva messo gli occhi anche l’Inter.

Nelle ultime settimane si era parlato soprattutto di un interesse da parte della Juventus, dato che il prezzo del ventenne fatto dal club di appartenenza appariva già come troppo alto per l’Inter. Si parlava di un possibile investimento da 35 milioni a gennaio (la valutazione era stata fatta dal Napoli). Ma il prezzo, già a fine 2024, era salito a una quarantina di milioni. In virtù della possibile asta che potrebbe scatenarsi a giugno, ora è lecito aspettarsi che il costo sia già oltre i 45 milioni di euro.

A gennaio, dicevamo, si era fatto avanti il Napoli. Ma la Fiorentina, proprietaria del cartellino del ventenne Pietro Comuzzo, aveva resistito all’assalto mosso da De Laurentiis su richiesta esplicita di Antonio Conte. Anche Giuntoli ha da tempo messo Comuzzo in lista, come nome speciale per il quale fare un sacrificio importante in termini economici.

E qui si fa avanti la Premier League. Sembra infatti che il Manchester United possa presto muoversi per intavolare una trattativa con il club Viola. Oltre ai Red Devils, sul classe 2005 ci sarebbe anche il Chelsea.

45 milioni dallo United per Comuzzo, e l’Inter è già fuori dai giochi

Ad accostare Comuzzo allo United è stato il sito britannico caughtoffside. Ma, secondo il portale, sul difensore ci sarebbero ancora anche Inter e Juventus. Per sbaragliare la concorrenza, quindi, la dirigenza del Manchester United potrebbe essere pronta ad andare subito incontro alle richieste della Fiorentina: 45 milioni di euro cash.

Che Comuzzo sia un ottimo difensore è sotto gli occhi di tutti. Il ragazzino è forte nell’uno contro uno, sa partire palla al piede, sa contrastare, impossessarsi del pallone e smistarlo. Di testa, è dominante. E sembra avere anche buona tecnica e intelligenza tattica, proprio come Alessandro Bastoni.

Può crescere ancora nel posizionamento e nell’anticipo pulito, ma ha già tutto ciò che è importante per un difensore di livello: la capacità di leggere il gioco e di giocare sotto pressione. Preciso nei passaggi e veloce e potente nei duelli, il ragazzi ha già raggiunto una buona maturità tattica e tecnica. All’Inter potrebbe far molto comodo. Ma è uno di quei giocatori che la società difficilmente potrebbe approcciare. In alcune gare, tuttavia, sembra soffrire la velocità degli avversari. Gli è successo proprio contro l’Inter e il Napoli.

Bijol e Solet: obiettivi principali

Il nome più caldo per la difesa nerazzurra è sempre quello di Oumar Solet. L’ex Salisburgo ha dimostrato di poter essere dominante in Serie A. Ha molti estimatori, soprattutto in Italia. Ma l’Inter potrebbe avere un vantaggio, dato che lo segue già da parecchi anni e ha un contatto solido con i suoi agenti.

Se fino a qualche mese fa, era Bijol l’osservato speciale per Ausilio, ora nelle preferenze dell’Inter il nome più importante è quello del difensore francese, anche per la sua duttilità tattica. L’Udinese, che lo ha preso a zero, potrebbe venderlo a una ventina di milioni. chiede una cifra intorno ai 20 milioni per cedere il classe 2000.

Sembra poi che negli scorsi giorni alcuni osservatori dell’Inter abbiano assistito a delle partite del Lecce per visionare l’indonesiano Jay Idzes. Difficile però pensare che Idzes possa essere preso in considerazione come un ricambio già pronto per Acerbi al centro della difesa.