Calciomercato, nuovo colpo in difesa: ha già detto sì all’Inter

Il club nerazzurro accelera nelle sue trattative per rinforzare il reparto difensivo: il calciatore già non vede l’ora di arrivare

Quasi impenetrabile in Champions – competizione in cui ha subìto appena due gol, di cui uno ininfluente, in dieci incontri – abbastanza ballerina in campionato: questo lo strano rendimento della retroguardia nerazzurra, già non esente da critiche sin dalla prima giornata, quando il Genoa, alla fine di un forcing finale, riuscì a pareggiare i conti fermando la Beneamata sul 2-2.

E dire che nelle ultime settimane, grazie anche al recupero di alcuni infortunati e ad una maggiore concentrazione (per lo meno fino alla gara casalinga contro l’Udinese) degli interpreti, tutto sembrava indirizzato verso il meglio. Iniziano però ad essere davvero troppe le gare in cui il pur valido Yann Sommer è chiamato a fare gli straordinari per impedire agli avversari di andare in gol.

Anche nel match contro il disastrato Milan, vera bestia nera dei nerazzurri in stagione, la facilità con cui è stato concesso ad Abraham di battere a rete ha lasciato riflettere. Ormai il mercato è chiuso: fino a fine stagione si andrà con la rosa attuale, sebbene non siano da escludere interventi ad hoc in vista del Mondiale per Club.

Del resto anche la scorsa estate Marotta aveva già sondato con attenzione il mercato interno e quello estero a caccia di giovani profili che fossero già pronti per l’alto livello di competitività richiesto da Simone Inzaghi. Sul finale della sessione estiva arrivò poi a Milano Tomas Palacios, il giovane 21enne argentino che però, evidentemente ritenuto ancora acerbo, è stato poi girato in prestito al Monza a gennaio.

Inter, si guarda in casa dell’Atalanta: lo svedese non vede l’ora

Al di là di un marchiano errore che ha dato il via libera a Moise Kean per il gol vittoria della Fiorentina nel recente match di Serie A contro l’Atalanta, la stagione di Isak Hien può ritenersi assolutamente posiitva.

Arrivato a Bergamo nel gennaio del 2024 via Verona per soli 8,5 milioni di euro, lo svedese di chiare origini africane ha quasi quadruplicato il suo valore di mercato. Entrato nel mirino di alcuni club esteri, il classe ’96 ha scatenato anche l’interesse dell’Inter, piacevolmente colpita dagli enormi progressi dello scandinavo.

🚨🆕 #InterMilan 🇸🇪

Inter are planning to check on the condition of Atalanta’s 26-year-old defender Isak Hien. The Swedish defender is open to a transfer to Inter Milan. pic.twitter.com/4grCz6pUqb — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 3, 2025

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, i Campioni d’Italia stanno pensando seriamente a portare l’assalto ad Hien presentando un’offerta al club bergamasco. Il giocatore, secondo il giornalista turco, avrebbe già dato disponibilità al trasferimento.