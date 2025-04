Scambio Inter-Fiorentina: l’affare si chiude in estate

Nerazzurri e viola, già dialoganti sul mercato, potrebbero chiudere uno scambio a luglio: il conguaglio sarebbe a favore dei toscani

In attesa che il finale di stagione restituisca i suoi verdetti – l’Inter ovviamente vorrebbe festeggiare il bis Scudetto strizzando anche l’occhio alla Coppa Italia e soprattutto alla Champions League, mentre la Fiorentina vorrebbe fare quanta più strada possibile in Conference, con un’Europa che però va conquistata anche attraverso il campionato – meneghini e toscani hanno già iniziato da tempo le grandi manovre di mercato.

Già nello scorso mercato estivo Beppe Marotta si era avvicinato ad alcuni profili viola con l’intenzione di anticipare sul tempo la concorrenza. Michael Kayode, ad esempio, era stata una delle richieste di Simone Inzaghi, ma Pradé e Commisso erano stati, all’epoca, irremovibili.

A gennaio è allora toccato a Pietro Comuzzo, il nuovo gioiello della difesa di Palladino, ad esser finito nel mirino dell’Inter. Anche in questo caso, considerando la quantità e il prestigio delle pretendenti per il giovane centrale nativo di San Daniele del Friuli, la Fiorentina ha resistito. Rimandando ogni possibile decisione alla prossima estate.

Intanto però, con lo stesso Moise Kean entrato prepotentemente nelle grazie dei nerazzurri, i due club starebbero pensando ad uno scambio intrigante. Affascinante. Che comporterebbe l’esborso di soli 5 milioni da parte dell’Inter per chiudere l’affare.

Inter, Asllani sul piatto: ecco l’obiettivo di Inzaghi

Arrivato nell’estate del 2022 per la ragguardevole cifra di 15 milioni e spicci, il brasiliano Dodò ha poco a poco conquistato la fiducia di tutti, elevando addirittura il suo rango a quello di vice Capitano della squadra viola.

Tra i più positivi nell’altalenante, ma comunque buona, stagione della squadra allenata da Raffaele Palladino, il sudamericano è ambìto dall’Inter soprattutto per la sua versatilità. E per le sue caratteristiche di esterno a tutta fascia: una delle posizioni in campo notoriamente più importanti nell’economia di gioco di Inzaghi.

Pur di arrivare al cartellino di Dodò, valutato circa 25 milioni da Commisso, la dirigenza nerazzurra potrebbe mettere sul piatto una contropartita tecnica che proprio non è riuscito, in oltre due anni e mezzo, a ritagliarsi uno spazio degno delle aspettative riposte sul suo conto.

Stiamo parlando di Kristjan Asllani, il centrocampista albanese che ha enormemente sofferto la prestigiosa concorrenza a centrocampo nello schieramento a tre centrali del tecnico piacentino. Già in odore di cessione – sempre come pedina di scambio – nel possibile affare Ricci dal Torino, l’ex Empoli potrebbe finire ora a Firenze in cambio di Dodò. Con un conguaglio di almeno 5 milioni a favore dei toscani, per la piccola differenza di valutazione dei due calciatori.