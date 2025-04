Alla faccia della Marotta League, tappeto rosso per il Napoli: “Firma per una sconfitta”

Fanno discutere le recenti dichiarazioni del presidente del club, prossimo avversario del Napoli in campionato. L’Inter parte ‘in svantaggio’

A cavallo fra la sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League già giocata all’Allianz Arena di Monaco contro il Bayern e quella di ritorno, in programma la prossima settimana a San Siro, l’Inter non troverà respiro nell’imminente weekend sportivo.

Il calendario, infatti, non perdona: i nerazzurri di Simone Inzaghi dovranno giocare contro il Cagliari per mantenere il proprio vantaggio strategico in classifica sul Napoli. Mentre i partenopei, ben saldi al secondo posto dopo il pareggio maturato nello scorso turno con il Bologna, se la vedranno con l’Empoli.

Sulla carta entrambe le rivali potrebbero riuscire a spuntarla senza grosse difficoltà, sebbene il campo spesso riveli risultati differenti dai pronostici. Non dovrebbe essere questo il caso dei partenopei, attorno ai quali è stata montata una pesantissima polemica – per via indiretta – a seguito delle recenti dichiarazioni del presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi.

Nel corso dell’intervento per l’emittente radiofonica ‘Radio KissKiss’, Corsi è apparso un po’ prevenuto sulle possibilità della sua squadra di fare risultato contro il Napoli. Quasi come se ancor prima di giocare avesse sventolato bandiera bianca.

Queste le sue parole: “Speriamo di fare una bella prestazione e che il risultato non sia troppo pesante. Perdere non sarebbe sbagliato, quel che conta è fare una bella prestazione per preparare al meglio la partita successiva con il Venezia, fondamentale per il nostro cammino”.

Leggerezza di Corsi prima di Napoli-Empoli, Inter beffata: “Hanno già steso il tappeto rosso”

Le sensazioni infuse da Corsi nell’intervento mediatico hanno lasciato perplessi quanti, nell’interpretarle, adesso si aspettano una sconfitta certa da parte dell’Empoli, in favore della prima rivale dell’Inter, ossia il Napoli.

Frutto, secondo alcuni maliziosi, anche degli ottimi rapporti che intercorrono fra il presidente e imprenditore empolitano ed il collega Aurelio De Laurentiis, presidente della controparte partenopea.

“Hanno già steso il tappeto, altro che Marotta League”, ha scritto un utente sul proprio profilo ‘X’. “Firma per una sconfitta sul 2-0”, si legge ancora.

Io trovo sempre più allucinanti le dichiarazione di Corsi. https://t.co/PKsPeYesVE — 𝕘𝕚𝕦𝕝𝕚𝕒 💜 (@giul91) April 10, 2025

Dichiarazioni da ufficio inchieste — elle (@elle2039) April 10, 2025

In pratica firma per uno sconfitta 2-0 — Francesco (@Fraptus) April 10, 2025

Dichiarazione vergognosa — Oswald Cobblepot 🐴🐧💊 (@OzThePenguin88) April 10, 2025

qua sarà “SCANSEMPOLI”? — Filomino Ganasce (@FilominoGanasce) April 10, 2025

Hanno già steso il tappeto… alla faccia della Marotta league — Teo (@TeoInter83) April 10, 2025

Il tutto accresciuto dall’ultimo affare di mercato indirizzato verso la chiusura fra le due parti coinvolte, che dovrebbe portare il centrale ventenne Luca Marianucci al Napoli in estate. Sebbene, in questa circostanza specifica, dovrà essere il mercato a parlare a tempo debito.