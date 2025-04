Calciomercato, offerta folle per Lautaro Martinez: l’Inter non può rifiutarla

Altra prestazione sublime del capitano nerazzurro, ancora nel mirino di una big internazionale. Pronto l’affondo in estate

Un singolo successo non può valere un’intera stagione, ma alimenta senza dubbio un sogno condiviso. Tassello dopo tassello, per costruire un percorso completo che, alla fine, potrebbe davvero dichiarare una squadra ‘campione’.

Così il ‘Cuchu’ Esteban Cambiaso, ex centrocampista nerazzurro, ha voluto commentare quanto fatto dall’Inter nella magica notte dell’Allianz Arena di Monaco, contro l’imbattibile Bayern.

Fra i protagonisti assoluti del match c’è stato lui, Lautaro Martinez, suo connazionale e capitano nerazzurro, portatore dello stesso desiderio che una decina di anni fa ha permesso all’Inter di arrivarci davvero, lì in fondo alla Champions League.

La prestazione del centravanti argentino non ha mostrato una sola sbavatura. Tutto ha funzionato così come era stato preparato: Lautaro non doveva essere soltanto il punto di raccordo fra i reparti, ma essere conduttore dell’intera squadra in avanti.

Con sacrificio e leadership, infuse in ciascuno dei suoi tentativi di recuperare il pallone sin dalla propria trequarti di campo e poi via all’involata verso la porta avversaria. Dove, al termine di una azione sontuosa, ha trovato un gol d’esterno da cineteca.

Lautaro è sempre più uomo dai grandi numeri (7 gol finora in Champions, soltanto Eto’o nel 2011 ne aveva messi a referto 8) e fattore chiave nelle partite che contano.

Uno che incarna lo spirito vincente dell’Inter e del quale l’Inter preferirebbe non privarsi mai. Ciononostante, il mercato non perdona e non fa sconti a nessuno.

Lo status di incedibilità del cartellino del ‘Toro’ finisce nel momento in cui iniziano ad arrivare offerte corpose. Gonfiate, in larga misura, dalle straripanti tasche delle proprietà estere. È il caso dell’Arsenal, club inglese (ma di fatto statunitense, ndr) reduce da una vittoria altrettanto straordinaria ai danni del Real Madrid.

Arsenal disposta al maxi esborso da 150 milioni, così vuol convincere l’Inter

La squadra di Mikel Arteta insegue da diversi anni il sogno di portare a casa la Premier League e non sarebbe mai stato più vicino come adesso a sfiorare con un dito le semifinali di Champions.

Ciò fa pensare che il livello qualitativo del gioco dei ‘Gunners’ sia cresciuto a tal punto che la spesa per un calciatore di lusso come Lautaro Martinez possa esser giustificabile, per portare a termine quegli obiettivi sopra citati.

Stando alle indiscrezioni lanciate dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, l’Arsenal sarebbe quindi intenzionato ad offrire all’Inter un compenso di quasi 150 milioni di euro in estate. Un’offerta irrinunciabile, specie per gli standard di Oaktree. Con una somma simile, del resto, si potrebbero finanziare molti altri colpi in entrata.

Ma è presto a dirsi: i 19 gol e i 6 assist maturati dal capitano nelle 41 partite finora disputate pesano davvero tanto nell’economia stagionale dell’Inter. Un’economica differente, quella del sudore e dell’attaccamento identitario, che potrebbe mettere a tacere qualsiasi tentativo d’affondo. Oggi come negli anni a venire.