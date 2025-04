“Pavard ci farebbe molto comodo”: attenta Inter, ti rubano due calciatori

Doppio annuncio di calciomercato a margine della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Intanto per Calhanoglu cambia tutto

Il primo round tra Bayern Monaco e Inter è andato in archivio. In attesa della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League della settimana prossima a Milano, il duello si sposta temporaneamente sul terreno del calciomercato.

Chi attualmente veste la maglia nerazzurra, ma in passato ha indossato quella dei bavaresi, è Benjamin Pavard, che peraltro segnò proprio contro la sua futura squadra nel settembre del 2022. Intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sulla pagina ufficiale YouTube di Calciomercato.it, Nicolas Linner non ha dubbi su quale calciatore vorrebbe nella sua squadra.

“Quello che mette più paura resta sempre Lautaro Martinez e ci sono altri giocatori di qualità nella formazione di Inzaghi, ma se potessi prenderne uno solo dall’Inter, sarebbe senza dubbio Pavard – ha detto il giornalista tedesco della ‘Bild’ – Ha aperto un nuovo capitolo della sua carriera in nerazzurro, ma adesso con tutti gli infortuni che hanno colpito la difesa, farebbe molto comodo a Vincent Kompany. Di lui e di Sommer ho un bel ricordo del periodo che hanno vissuto a Monaco di Baviera”.

Calciomercato Inter, Linner: “Il Bayern ha un vantaggio per Luis Henrique”

Un calciatore che la scorsa estate avrebbe potuto fare il percorso inverso da Milano alla Germania è Hakan Calhanoglu, accostato ai biancorossi prima dell’acquisto di Joao Palhinha dal Fulham. “Ci sono state discussioni per capire se si poteva intavolare una trattativa, ma non penso che possa essere un obiettivo dei bavaresi anche per il futuro – prosegue Linner – Alcuni treni passano una volta sola nella vita e ho l’impressione che il treno Bayern sia passato ormai per Calhanoglu. Dobbiamo considerare la sua età e il fatto che in quel ruolo la squadra di Monaco è coperta”.

Più complicato il discorso legato a Luis Henrique, esterno offensivo brasiliano che milita nel Marsiglia e che piace a entrambi i club in vista della prossima stagione: “Come ha detto Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia, c’è una differenza di budget tra le due società. Coman dovrebbe andare via in estate e quindi i bavaresi stanno cercando un calciatore in quel ruolo: se il Bayern è interessato, allora potrebbe essere avvantaggiato sull’Inter. E’ una questione di soldi ma anche di prestigio: in questo momento penso che il Bayern sia ancora un po’ più allettante dell’Inter, perché ha più chance di vincere la Champions League“.