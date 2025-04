Inter, conferme sul colpo in Premier: si chiude ad appena 17 milioni

Spunta un altro potenziale obiettivo di mercato per l’Inter. I nerazzurri potrebbero approfittare di una novità significativa emersa nelle ultime ore

Prosegue il sogno Triplete per l’Inter in una stagione che così impegnativa mai lo è stata per i nerazzurri nella storia del club. Se si considera infatti che, in estate, Lautaro e compagni dovranno anche affrontare anche il Mondiale per Club, l’Inter “rischia” di disputare match ufficiali per tutti i mesi dell’anno.

Partecipare ma soprattutto arrivare fino in fondo alle competizioni internazionali significa anche maggiori entrate per il club nerazzurro che, in estate, agirà sul mercato in maniera decisamente più significativa rispetto alle ultime sessioni. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha rilanciato l’indiscrezione di un tentativo concreto dell’Inter per Jonathan David, l’attaccante del Lille, ormai prossimo a svincolarsi dal club transalpino, al quale sarebbe stato proposto un ingaggio da 5 milioni per 5 anni.

Oltreché in attacco, l’Inter si rinforzerà anche in difesa con l’acquisto di un nuovo difensore centrale. La lista dei candidati si arricchisce quasi ogni giorno di altri obiettivi. L’ultimo gioca in Premier League ed è seguito dall’Inter insieme a un altro compagno di squadra.

L’Inter sul difensore del Liverpool, non è l’unico obiettivo nei Reds

E’ Jarell Quansah del Liverpool l’ulteriore obiettivo accostato all’Inter per la difesa. Classe 2003, il centrale dei Reds è la riserva di Virgil Van Dijk. Quest’ultimo, alla stregua di Salah, dopo mesi di incertezza è vicino al rinnovo del contratto in scadenza a fine giugno. L’olandese firmerà un biennale e il Liverpool, nella prossima stagione, gli potrebbe affiancare David Hancko, il difensore centrale del Feyenoord, pupillo del tecnico Arne Slot che l’ha già allenato nella sua precedente esperienza sulla panchina del club olandese.

Gli spazi per Quansah potrebbero quindi ridursi ulteriormente, una situazione che può favorire una sua possibile cessione per giocare altrove con maggiore continuità. L’Inter è interessata. Per età e caratteristiche, Quansah può davvero contribuire ad aumentare la competitività del reparto arretrato nerazzurro.

Difensore rapido nonostante la mole imponente, Quansah spicca oltreché per le abilità nel gioco aereo anche per la capacità di impostare la manovra dal basso. Adattabile anche al ruolo di centrale di destra, ricorda per le sue peculiarità tecnico-tattiche l’ex compagno di squadra Joel Matip. La valutazione di Quansaha non è elevatissima. L’Inter potrebbe prenderlo con un investimento di 17 milioni di sterline, pari a 20 milioni di euro. Il difensore ha un contratto con il Liverpool fino al 2029, pertanto non è da escludere nemmeno la possibilità di un prestito.

Una formula quest’ultima gradita all’Inter anche per Federico Chiesa. Quella di domenica scorsa contro il Fulham è stata solo la quinta presenza in Premier per l’ex Juve che non può certo permettersi un’altra stagione da rincalzo anche per provare a riconquistare la maglia dell’Italia in vista del Mondiale. Qualora il Liverpool dovesse aprire al prestito, l’Inter potrebbe provare a riportare Chiesa in Serie A, andandosi a scontrare con Milan e Napoli, altri due club che condividerebbero lo steso obiettivo.