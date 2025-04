Frattesi, gomitata e labbro aperto: si accende Inter-Cagliari

Inter-Cagliari è entrata nel vivo a metà del primo tempo: polemiche per la gomitata a Davide Frattesi

L’Inter è partita molto bene nel match contro il Cagliari valido per la 32esima giornata di Serie A. I nerazzurri sono riusciti a sbloccare la gara con un bel gol di Marko Arnautovic, abile poi a lanciare Lautaro Martinez per il 2-0. Guai, però, ad abbassare la tensione, visto ciò che è successo contro il Parma e in diversi secondi tempi in questa stagione.

Anche perché i sardi hanno comunque dato il segnale di essere vivi. Piccoli ha avuto un grande chance a campo aperto, ma Sommer è stato bravo a neutralizzare il tiro del centravanti avversario. E verso la metà del primo tempo c’è stato anche un episodio che ha fatto anche discutere i tifosi sui social e la preparazione della moviola.

In una ripartenza del Cagliari, infatti, c’è stato uno scorso all’ingresso dell’area di rigore dell’Inter tra Frattesi e Deiola. Il centrocampista sardo ha sbracciato colpendo con una gomitata il nerazzurro, che è crollato a terra. L’arbitro ha assegnato la punizione all’Inter, ma in molti avrebbero voluto anche un cartellino. Anche perché l’ex Sassuolo è subito dovuto uscire dal campo con il labbro aperto, subito medicato.

Marelli su Dazn, però, ha confermato la bontà della scelta del direttore di gara, sottolineando che Deiola voleva solo proteggersi dal ritorno dell’avversario e non c’era cattiveria nel gesto, quindi è stato giusto assegnare solo la punizione in favore dell’Inter senza estrarre cartellini.