Inter, colpo dalla diretta rivale: è una macchina da gol dalla difesa

L’Inter può mettere a segno un colpo molto interessante dalla diretta rivale: è uno dei migliori difensori goleador del campionato

Almeno per quanto riguarda l’assetto societario e dirigenziale, l’Inter non subirà vere e proprie rivoluzioni. Ciò significa che la Beneamata può iniziare a pianificare il futuro sul calciomercato e sa già bene in quali ruoli intervenire per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Praticamente servono innesti e ricambi di livello praticamente in tutti i reparti, ma attenzione anche a ciò che potrebbe succedere sulla fascia destra. Denzel Dumfries è il titolare indiscusso in quella zona di campo e alle sue spalle la prima alternativa è sempre stato Matteo Darmian.

Nei piani della società, però, l’ex Manchester United dovrebbe essere solo un jolly difensivo a partire dalla prossima stagione. Attenzione, quindi, a un possibile colpo proprio in quella zona di campo, un calciatore che possa dare spinta e dribbling, ma anche con qualche gol nelle gambe. Vi abbiamo parlato a più riprese del possibile arrivo di Luis Henrique dal Marsiglia: il brasiliano, però, piace anche al Bayern Monaco e se i bavaresi dovessero affondare il colpo, difficilmente andrebbero a vuoto. Occhio, dunque, a un’alternativa low cost dalla Serie A.

L’Inter segue Zortea: nuova idea per la fascia destra

Detto che il brasiliano resta il preferito per caratteristiche e duttilità, c’è anche Nadir Zortea nel mirino come possibile vice Dumfries. Il 25enne del Cagliari ha giocato una grande stagione agli ordini dei sardi, diventando uno dei migliori in Serie A in quella zona di campo.

Il ruolo di esterno destro gli si addice particolarmente grazie alla grande facilità di corsa, alla forza fisica che ha naturalmente e anche a un buon fiuto per il gol – ne ha già realizzato cinque nell’attuale Serie A, in pochi hanno fatto meglio di lui.

Zortea consentirebbe un risparmio importante rispetto a Luis Enrique – la sua valutazione è poco più bassa dei 10 milioni di euro – e conosce già bene il campionato italiano. L’Inter è convinta che abbia ancora dei margini di miglioramento importanti, ma non è la prima scelta, almeno per il momento. Le evoluzioni per il suo futuro andranno comunque seguite con grande attenzione nelle prossime settimane e non si possono escludere delle vere e proprie sorprese. Anche in vista del match tra Inter e Cagliari sarà un osservato speciale.