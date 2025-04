L’Inter ha deciso, non torna: via un altro anno in prestito

Possibile un ulteriore prestito per il calciatore dell’Inter. I nerazzurri potrebbero inserirlo come contropartita in una delle trattative di mercato

E’ ufficiale il rinnovo di Francesco Pio Esposito. L’attaccante dello Spezia e dell’Under 21, vice capocannoniere nel campionato di Serie B, ha prolungato il contratto in scadenza con l’Inter fino al 2030.

Un nuovo accordo quinquennale che certifica quanto l’Inter sia davvero convinta delle potenzialità di Esposito. E’ stato un epilogo inevitabile, possiamo dirlo. OakTree, fin dal suo insediamento, ha lanciato un messaggio chiarissimo su quelli che sono i propositi di un ringiovanimento dell’organico attraverso investimenti mirati su calciatori giovani, di talento e in grado di valorizzarsi ulteriormente in nerazzurro. Figurarsi, pertanto, se la proprietà nerazzurra si sarebbe lasciata sfuggire uno dei migliori talenti usciti dal suo settore giovanile.

Vedremo ora quale sarà la scelta della dirigenza per la prossima stagione ovvero se Esposito sarà subito integrato nell’organico nerazzurro (con la possibilità di disputare il Mondiale per Club in estate) oppure ceduto ancora in prestito ma stavolta in Serie A per fare esperienza con il campionato che lo vedrà verosimilmente protagonista nelle prossime stagioni.

Ritorno all’Inter e nuova cessione in prestito: la decisione è già presa

Oltre a Esposito tornerà all’Inter anche Tomas Palacios. Dopo i due spezzoni di partita disputati con i nerazzurri contro l’Empoli in campionato e l’Udinese in Coppa Italia, l’Inter ha optato per la cessione del difensore argentino in prestito al Monza. L’esperienza con il club brianzolo si è rivelata tutt’altro che proficua per Palacios che ha disputato solo due partite da titolare, l’ultima delle quali lo scorso 2 marzo nel ko interno contro il Torino.

Da allora solo panchina e mancate convocazioni prima dei 10 minuti che Nesta gli ha concesso con il Como. La stagione del Monza, ormai condannato alla retrocessione, non ha certo agevolato l’inserimento di Palacios che tornerà all’Inter a fine prestito. Molto probabile, in estate, un’altra cessione a titolo temporaneo, stavolta funzionale a valorizzare l’investimento compiuto lo scorso agosto dai nerazzurri che hanno speso 7.5 milioni per prenderlo dall’Indipendiente Rivadavia.

Palacios potrebbe essere inserito come contropartita in una delle possibili trattative di mercato dell’Inter. Il difensore argentino può interessare all’Udinese nel caso i nerazzurri decidessero di puntare su Bijol o Lucca ma anche al Torino qualora anche l’Inter dovesse inserirsi con decisione su Samuele Ricci. Palacios ha mercato anche in patria mentre in Europa potrebbe di nuovo riprovarci il Bayer Leverkusen che l’ha conteso all’Inter prima del suo arrivo in nerazzurro. A gennaio, i tedeschi hanno sondato l’Inter per un possibile prestito dell’argentino poi la scelta è ricaduta sul Monza.