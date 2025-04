Maxi offerta per Barella: scambio con un bomber

Il futuro di Nicolò Barella sul calciomercato tiene in ansia l’Inter: attenzione alla maxi offerta e allo scambio con un bomber

L’Inter non vuole mollare nella fase decisiva della stagione ed è ancora in corsa per trionfare in tutte le competizioni. Ciò sta accadendo anche grazie a un leader assoluto della squadra come Nicolò Barella. La mezzala ha mostrato il suo enorme valore anche nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Con la sua qualità e le sue proprietà in palleggio, è riuscito spesso a sviare il pressing asfissiante dei bavaresi, diventando un elemento essenziale per il successo dei suoi. Ancora, è stato sempre il talento sardo ad avviare l’azione che ha portato al gol decisivo di Frattesi. Insomma, tra i migliori in campo c’è sempre l’italiano e quando gira lui, all’Inter i risultati non mancano.

L’estate, però, potrebbe essere un periodo parecchio difficile da gestire per i nerazzurri, anche perché la vetrina internazionale sta portando sempre più top club europei a mettere gli occhi su Barella. Fino a qualche mese fa, si parlava soprattutto di Real Madrid e Manchester City, ora la forbice si è decisamente allargata comprendendo – oltre alle società arabe – anche Liverpool e Bayern Monaco.

Il Liverpool fa sul serio per Barella: occhio allo scambio

Se proprio dovesse dire addio all’Inter, ipotesi al momento non così concreta, Barella avrebbe in cima alla lista di preferenze proprio il club tedesco, in cui prenderebbe il posto di Kimmich. In realtà, però, non va affatto trascurata la candidatura dei Reds, che vogliono inserire un elemento di prim’ordine proprio a centrocampo.

La richiesta dell’Inter è salita ulteriormente e ammonta a 100 milioni di euro, ma gli inglesi, pur non avendo per nulla problemi economici, potrebbero tentare di abbassare l’esborso cash con delle contropartite. Oltre a Federico Chiesa, che resta comunque un nome in orbita nerazzurra per la prossima estate, non va trascurata neanche la pista Darwin Nunez.

Nonostante l’alta cifra pagata per il suo cartellino, non ha mai davvero convinto con il Liverpool. Le sue caratteristiche, però, potrebbero adattarsi molto bene al campionato italiano e al gioco di Simone Inzaghi, che cerca almeno due colpi in attacco per la prossima stagione. Sarebbe un upgrade niente male rispetto ad Arnautovic e potrebbe aumentare ancor di più i gol fatti dall’Inter. Certo, perdere Barella al momento non è assolutamente una priorità dell’Inter.