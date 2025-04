No secco al Torino, l’Inter non lo cede per nessuna ragione

L’Inter ha blindato il calciatore. A richiederlo era stato il Torino. Ora la cessione è più lontana ma …

Mentre prosegue il suo tour de force di partite ad aprile tra Serie A e Champions League, l’Inter resta sempre protagonista delle indiscrezioni di mercato.

Tanti i nomi accostati ai nerazzurri per rinforzare i vari reparti tra cui l’attacco. Proprio qui è arrivata un’importantissima ufficialità in settimana ovvero il rinnovo fino al 2030 per Francesco Pio Esposito. L’attaccante, a segno 14 volte nel campionato di Serie B con lo Spezia, è alla sua seconda stagione in prestito nel club ligure e aveva il contratto in scadenza a fine stagione, situazione che lo esponeva alle mire delle tanti pretendenti.

Con il rinnovo quinquiennale, l’Inter ha confermato ulteriormente quanto voglia puntare in futuro sull’attaccante classe 2005 che potrebbe essere aggregato alla squadra già in occasione del Mondiale per Club in estate. Prima Esposito disputerà i playoff promozione con lo Spezia a meno di una clamorosa rimonta sul Pisa (secondo con 7 punti di vantaggio) nelle ultime cinque giornate di campionato.

Esposito rinnova con l’Inter, nessuna cessione a titolo definitivo

Il rinnovo di Francesco Pio Esposito certifica anche la volontà dell’Inter di non cedere il calciatore a titolo definitivo. Sarà un No secco, pertanto, la risposta della dirigenza alle possibile proposte di altri club che puntano a strappare il talento dell’Under 21 all’Inter. L’estate scorsa ci ha provato concretamente il Torino ma senza successo. Un nuovo tentativo dei granata (e non solo) avrà lo stesso esito.

OakTree, come ribadito in più di un’occasione anche da Marotta, vuole ringiovanire l’organico nerazzurro con calciatori giovani e di qualità. Questo deve essere l’input sui possibili nuovi investimenti. Figurarsi, pertanto, se l’Inter si lascerà sfuggire definitivamente un calciatore dal grande avvenire che ha già in casa.

La ferma volontà dell’Inter di mantenere il controllo sul giocatore non esclude, tuttavia, almeno per l’anno prossimo che Esposito possa proseguire il suo percorso di crescita altrove. Non è da escludere, pertanto, una nuova cessione in prestito in estate, stavolta però in un club di Serie A per iniziare a familiarizzare con il campionato in cui giocherà nelle prossime stagioni.

In prestito, Esposito può tornare un obiettivo del Torino che deve rinforzarsi in attacco per sostituire Sanabria, ormai prossimo all’addio in scadenza di contratto. Olteché ai granata, l’attaccante campano piace anche all’Udinese, al Parma e al neo promosso Sassuolo. Attenzione in particolare all’interesse di Torino e Udinese, due club che hanno calciatori seguiti dall’Inter come Ricci, Bijol, Lucca e Solet. Non è da escludere, pertanto, che Esposito possa anche essere inserito, esclusivamente in prestito, in una delle trattative di mercato che possono coinvolgere uno di questi potenziali obiettivi di mercato.