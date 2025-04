Svolta per Arda Guler all’Inter: “Rottura totale”

Arda Guler si avvicina all’addio al Real Madrid e all’arrivo all’Inter: la rottura ormai è totale e può favorire la sua partenza

Le cose possono cambiare rapidamente nel calcio e sembra che stia accadendo anche in casa Real Madrid. I Blancos, nonostante l’arrivo di Mbappé e probabilmente la migliore rosa al mondo, sono a un passo dall’eliminazione in Champions League. Il duro 3-0 recapitato dall’Arsenal, con una straordinaria doppietta di Rice su punizione, ha lasciato il segno.

Si può parlare di sfortuna, di giornata storta, ma in realtà nell’ultimo periodo le prestazioni del Real sono calate nettamente con ricadute dirette anche sulla Liga. Il ciclo vincente di Carlo Ancelotti sulla panchina delle Merengues sembra arrivato al termine e si parla sempre di più di un suo addio imminente, con il Brasile che spinge per averlo a capo della nazionale.

In Spagna, soprattutto a Madrid, i quotidiani sono divisi. C’è chi critica e parla con insistenza dell’addio del tecnico italiano – usando anche il termine “rottura” in relazione al rapporto con il club -, chi concentra entusiasmo ed energie su una possibile rimonta ai danni dell’Arsenal che sarebbe assolutamente epica – e non è la prima volta che le Merengues ci hanno abituato a queste imprese. Occhio, però, anche al futuro di diversi interpreti in rosa, tra cui Arda Guler.

Arda Guler sempre più vicino all’addio: effetto domino dalla panchina

L’addio di Ancelotti avrebbe alle sue spalle l’ombra di Xabi Alonso. Anche la stagione del Bayer Leverkusen è stata deludente su tutti i fronti per cui, anche in questo caso, la prossima estate potrebbe essere quella dell’addio. Da grande ex e uno dei migliori allenatori emergenti, sarebbe la scelta naturale, in pole position rispetto a tutti gli altri nomi.

La firma dello spagnolo produrrebbe anche una scelta molto chiara sul calciomercato: Florian Wirtz entrerebbe sempre di più nei massimi desideri di Florentino Perez, pronto a spendere addirittura 100 milioni di euro. A quel punto, soprattutto se dovesse restare anche Vinicius, gli spazi in attacco si ridurrebbero ulteriormente per Arda Guler.

Il turco da settimane è accostato all’Inter sul calciomercato. I nerazzurri cercano un calciatore con le sue caratteristiche e lo accoglierebbero volentieri in squadra, anche grazie alla presenza di Hakan Calhanoglu, suo connazionale. Difficilmente il Real Madrid, però, si priverà del gioiello a titolo definitivo, ma cercherebbe di inserire una clausola di riacquisto per riportare eventualmente il turco nella capitale.