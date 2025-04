Cinque giornate di squalifica: Bastoni e non solo, allarme Inter

Per la partita contro il Bayern Monaco, verosimilmente, Inzaghi ne cambierà almeno sei rispetto al Cagliari

Dall’infermeria arrivano buone notizie. Dal lato disciplinare, invece, bisogna stare molto attenti. Sei giocatori che erano partiti dalla panchina contro il Cagliari, dovrebbero tornare titolari contro i bavaresi. Si tratta di Acerbi, Pavard, Bastoni, Darmian, Mkhitaryan e Thuram. Dimarco sta bene, nonostante il piccolo infortunio subito nella gara contro i sardi. Anche Zalewski è arruolabile. Frattesi, poi, ha già smaltito i fastidi accusati nel finale della gara di Serie A.

Per quella partita di campionato, Inzaghi ha dovuto badare anche alla questione diffidati. Per l’impegno di campionato erano quattro i giocatori che in caso di ammonizione avrebbero saltato la trasferta di Bologna. E tutti e quattro non sono partiti titolari: Asllani, Bastoni, Mkhitaryan e Pavard. Alla fine, visto il risentimento accusato da Dimarco, l’allenatore nerazzurro ha dovuto comunque rischiare Alessandro Bastoni, il quale ha interpretato una gara di pura diligenza, senza mai commettere fallo.

La gara contro il Cagliari, in mezzo alle due sfide contro i campioni tedeschi poteva trasformarsi nella più classica delle trappole. I nerazzurri sono invece riusciti a portarla a casa, anche se con qualche brivido a causa del goal di Piccoli. Dopo il 3-1 hanno gestito le forze. Cosa che il Bayern Monaco non ha potuto fare contro il Leverkusen in Bundesliga…

Atleticamente, è sempre difficile fare dei calcoli. Nella gestione dei gialli, invece, si può cercare sempre di applicarsi con la giusta disciplina, preoccupandosi di non rischiare a vuoto. La stessa preoccupazione era già stata affrontata anche in Champions, nella gara di andata contro il Bayern Monaco. In quel caso, Inzaghi sapeva che chi avesse preso il giallo avrebbe poi saltato il ritorno. Ad aver giocato da diffidati erano Barella, Bastoni, Pavard e Dumfries (assente per infortunio). Anche nel Bayern c’erano vari diffidati: Gnabry, Goretzka, Laimer, Sanè e poi Coman (assente).

Squalifica: allarme in Champions per cinque nerazzurri

Per il ritorno dei quarti di Champions, Inter continuerà a convivere con rischio squalifica. Nella gara del Meazza saranno infatti cinque diffidati in campo contro i bavaresi. Lautaro, Barella, Mkhitaryan, Bastoni e Pavard. E poi c’è Denzel Dumfries, che è ancora infortunato. Lo stesso Simone Inzaghi è diffidato.

In una sfida del genere, però, non sarà possibile fare calcoli così com’è accaduto contro il Cagliari in Serie A. Tutti i diffidati (tranne Dumfries) dovrebbero infatti partire dal 1′. E poi si vedrà. Preparando la partita di Champions, oltre a scegliere i titolari, Inzaghi dovrà anche pensare ai cinque cambi. Dimarco, per esempio, sembra poter garantire al massimo 60-65’…

Anche qualora uno o più diffidati venissero ammoniti, Inzaghi dovrà decidere se tenerli in campo fino alla fine con il rischio espulsione (perché tanto al ritorno non ci saranno) o metterli fuori proprio per non andare incontro al pericolo di restare in dieci (uno degli spauracchi che più tormentano l’allenatore nerazzurro).

La sfida della stagione?

Dopo la vittoria a Monaco di Baviera, l’Inter ha il dovere di crederci: il pass per le semifinali di Champions League non è così lontano, specie se la sfida può essere affrontata in casa, dove l’Inter dà il meglio di sé.

Nelle ultime 14 partite di Champions giocate al Meazza, l’Inter ne ha vinte 12, e poi ne ha pareggiate 2. In tutto ha subito solamente 5 gol, così distribuiti: 3 dal Benfica (a qualificazione avvenuta nei quarti dell’annata ’22-23), 1 dal Salisburgo nella stagione ’23-24 e l’ultimo dal Feyenoord un mese fa (ma su rigore).

La partita contro il Monaco potrà dire se l’Inter è davvero in grado di competere per il Triplete. Nello spazio di 8 giorni, oltre a dover giocare il ritorno dei quarti di Champions, i nerazzurri dovranno giocare pure contro il temibile Bologna in Serie A e poi contro il Milan in Coppa Italia. Eccolo qua, lo snodo davvero critico. Vincerle tutte e tre significherebbe mostrare i muscoli.