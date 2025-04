Colpo Inter, ha appena firmato: “Aggregato al Mondiale per Club”

Nuova operazione di calciomercato da parte di Marotta. I nerazzurri hanno praticamente chiuso tutto e l’esordio potrebbe avvenire al Mondiale per Club

La stagione dell’Inter è entrata nella sua fase decisiva. I nerazzurri sono ancora in corsa per tutti gli obiettivi e il Triplete è assolutamente possibile. Nonostante questo, in viale della Liberazione si sta già ragionando sul futuro. Un lavoro che va avanti ormai da mesi. Il primo colpo in ottica prossima stagione è stato quello di Sucic. Il centrocampista sarà a disposizione di Inzaghi per il Mondiale per Club.

Competizione che potrebbe vedere un altro esordio in maglia nerazzurra. L’operazione è stata praticamente conclusa e il tecnico piacentino spera di poter avere il calciatore a disposizione per la competizione internazionale. Un compito non semplice, ma nelle ultime ore è uscita una possibilità da tenere in considerazione. Le decisioni saranno prese solamente nelle prossime settimane e in base anche alle scelte delle società.

Calciomercato Inter: trattativa chiusa, esordio al Mondiale per Club

L’Inter lavora per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Uno dei reparti destinati a cambiare molto è sicuramente quello offensivo visto che, almeno per il momento, sia Correa che Arnautovic sono destinati ad andare in scadenza. Per questo motivo i nerazzurri hanno praticamente definito l’arrivo di un nuovo attaccante e potrebbe esordire nel prossimo Mondiale per Club.

Inter: Esposito al Mondiale per Club solo in un caso

La firma di Francesco Pio Esposito con l’Inter fino al 2030 è arrivata nelle scorse settimane ed ora in molti si chiedono la sua eventuale partecipazione al Mondiale per Club. Questa, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, potrà avvenire in un solo caso.

Stando alla Rosea, l’Inter non ha alcuna intenzione di forzare la mano con la Federazione. Per questo motivo per Esposito la priorità estiva è l’Europeo Under 21. Gli Azzurrini hanno l’obiettivo di provare ad arrivare fino in fondo e il classe 2005 sarà uno dei punti di riferimento. Ma questa partecipazione potrebbe non chiudere le porte di un Mondiale per Club.

Infatti, in caso di un passaggio della prima fase da parte dell’Inter, Inzaghi potrebbe decidere di chiamare Esposito per la seconda parte della competizione. Una scelta che porterebbe l’attaccante ad iniziare una esperienza differente e continuare il suo percorso di maturazione.

Il futuro di Esposito è già segnato

A prescindere dalla sua partecipazione al Mondiale per Club, il futuro di Esposito è praticamente segnato. Per lui un altro anno di prestito, ma questa volta in Serie A, per completare il percorso di maturazione e poi dal 2026 possibile un ritorno ad Appiano Gentile per aiutare i nerazzurri.