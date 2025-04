Sorpresa Carlos Augusto: momento magico, nuovo ruolo contro il Bayern

Carlos Augusto si sta rivelando l’arma a sorpresa dell’Inter in questa fase della stagione: potrebbe assumere un nuovo ruolo contro il Bayern

L’Inter gioca ogni tre giorni, ancora in corsa per tutti gli obiettivi, e a questo punto serve il contributo di tutti per andare avanti, anche perché le rotazioni devono essere continue per mantenere un buon livello di forma e soprattutto per non incorrere in nuovi infortuni che potrebbero incidere parecchio sul percorso della squadra.

L’emergenza si è notata soprattutto sugli esterni, dove sono diversi i calciatori che non hanno potuto dare il loro contributo nelle ultime settimane. Zalewski è tornato ai box dopo il ko contro il Cagliari, per Dumfries i tempi saranno più lunghi del previsto e Dimarco è appena tornato.

Proprio in questa fase, però, c’è chi è riuscito a salire in cattedra diventando decisivo per il percorso della squadra. Si tratta di Carlos Augusto: in questa stagione, la sua crescita è stata evidente sulla fascia sinistra. Anche lui ha dovuto fronteggiare diversi infortuni, ma l’ex Monza, quando è sceso in campo, è stato spesso decisivo, non solo per la capacità di arrivare al gol o all’assist, ma anche per una duttilità molto preziosa per Inzaghi.

Carlos Augusto è nel momento migliore da quando è all’Inter: il ruolo contro il Bayern

Nella sua stagione è possibile annoverare diversi momenti decisivi, come i gol pesantissimi contro Como e Atalanta, ma anche diversi ingressi in campo positivi sia in sostituzione di Bastoni, sia a tutta fascia a sinistra. La punta di diamante della sua annata è stata sicuramente la partita contro il Bayern Monaco, in cui è stato bravissimo a mettere in seria difficoltà i bavaresi ed è stato protagonista in entrambi i gol realizzati dalla Beneamata.

L’esterno resta una certezza per Inzaghi ed è sempre più amato e considerato anche all’interno del gruppo. Per questo, il suo contributo sarà fondamentale anche al ritorno contro il Bayern Monaco, anche se con un ruolo un po’ diverso. Bastoni e Dimarco – ormai totalmente recuperato – partiranno dal primo minuto.

È molto probabile che il brasiliano sarà protagonista di una staffetta con l’esterno della Nazionale, dando tutto nella seconda parte di gara e in entrambe le fasi di gioco. Inzaghi ci ha lavorato parecchio e ora si fida ciecamente di lui. E non potrebbe essere altrimenti per quello che sta dimostrando.